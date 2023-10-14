Fenerbahçeli Rodrigo Becao şaşkınlığını gizleyemedi: Böylesini görmedim | Bu yıl şampiyonluğu elde edeceğiz

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Bu sezon yoluna 16 maçta 16 galibiyetle devam eden Fenerbahçe'de Edin Dzeko, Dusan Tadic, Sebastian Szymanki, İrfan Can Kahveci gibi isimler hücumda dikkat çekerken takımın en büyük silahlarından biri de savunma hattı oldu.

Ganalı stoper Alexander Djiku ile harika bir uyum yakalayan ve sarı lacivertli takımın kalesini gole kapatmasında en büyük pay sahiplerinden biri olan Rodrigo Becao, değerlendirmelerde bulundu.

Fenerbahçe'nin bu sezonki en büyük hedefinin Süper Lig şampiyonluğu olduğunu vurgulayan Becao, NTV'ye şu açıklamaları yaptı.

"BU SENE ŞAMPİYONLUĞU ELDE EDECEĞİZ"

Tüm hedeflerinin şampiyonluk olduğunun altını çizen başarılı savunmacı, "Hedefim, amacım Fenerbahçe'ye şampiyonluk yolunda hak ettiği zaferleri tattırabilmek, bu konuda Fenerbahçe'ye yardımcı olabilmek. Uzun süredir gelmeyen bir şampiyonluk söz konusu Türkiye Süper Ligi'nde. Bu sene umuyorum bu şampiyonluğu elde edeceğiz." dedi.

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"ÇOK ZOR BİR LİG"

Türkiye Ligi'nin çok zor bir lig olduğunun altını çizen Becao, "Burası farklı bir lig. Bazı insanlar şöyle düşünüyor olabilirler: 'Türkiye Süper Ligi basit bir lig'. Ama böyle değil gerçekten. İtalya'da taktiksel anlamda, defansif anlamda çok fazla çalışma yapılır. Burada da agresifliğin fazla olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de kaliteli oyuncular ve takımlar var. Kolay rakip yok. 3 puanı almak kolay bir şey değil. Buranın zorlu bir lig olduğunu söyleyebilirim." değerlendirmesini yaptı.

"İSMAİL KARTAL'IN OYUNCULARLA DİYALOĞU ÇOK GÜÇLÜ"

İsmail Kartal'la olan ilişkisine de değinen Brezilyalı futbolcu, 62 yaşındaki teknik adamla çalışmaktan mutlu olduğunu söyledi ve "Güçlü prensipleri olan bir teknik adam kendisi ve oyuncularla olan iletişiminin çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Bireysel olarak oyuncularla sürekli diyalog halinde. Buraya geldiğimde de gösterdiği iletişim şekliyle ben de çok daha rahat bir ortam görme imkanına eriştim. Kendi adıma onunla çalışmaktan dolayı çok mutlu olduğumu söyleyebilirim." dedi.

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"ŞAMPİYONLUK FEDAKARLIKLA GELİR"

Şampiyonluğun çok çalışmaktan geçtiğini kaydeden Becao, "Açıkçası şampiyonluk elde etmek istiyorsanız hep birlikte takım olmanız gerekiyor. Sadece futbolcular değil yönetim, teknik heyet ve tüm çalışanların bu amaç doğrultusunda çalışması gerekiyor. Genç ve tecrübeli oyuncuların kaynaşmasıyla iyi bir sonuç ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Bana göre şampiyon olabilmek için her şeye sahibiz. Şampiyonluk fedakarlık göstererek çalışmayla gelebilecek bir şey. Fenerbahçe gibi büyük bir camianın da bu kadar süre şampiyon olamaması güzel bir şey değil. Bizler çalışarak amacımıza ulaşmayı arzuluyoruz." açıklamasını yaptı.

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"KULÜBÜN GÜVENİNDEN DOLAYI ÇOK MUTLUYUM"

Kulübün kendisine ciddi bir yatırım yaptığı belirten Becao, "Fenerbahçe bana bir yatırım yaptı. Beni transfer etti, benim de vereceğim cevap sahada vereceğim cevaptır. Sahada ortaya koyduğum performansla karşılık vermek istiyorum. Tabii ki bu sorumluluk duygusu da yaratıyor. Kulübün bana duymuş olduğu güvenden dolayı çok mutluyum. Benim en büyük isteğim, Fenerbahçe'ye maksimum şampiyonluklar yaşatmak..." dedi.

"FUTBOL SADECE KALİTE İLE OYNANMAZ"

Rodrigo Becao başarı için iletişim ve özverinin önemini vurgulayarak "Sadece Alexander Djiku özelinde değil tüm defans oyuncuları gerçekten çok kaliteliler. Burada gerçekten çok kaliteli savunmacılar mevcut. Djiku ile farklı dilleri konuşsak da birbirimize sürekli yardımcı olmaya çalışıyoruz. Herkes birbirine bu anlamda yardımcı olmaya çalışıyor. Kalite her zaman sorununuzu çözecek bir unsur değildir. Bunun yanı sıra takım arkadaşlarınıza yardımcı olabilecek iletişiminiz, saha içerisinde göstermiş olduğunuz istek ve azim... Bunlar bana göre çok ama çok önemli. Çünkü futbol sadece kaliteyle oynanan bir oyun değil. Bunun yanına iletişim ve özveriyi de eklemek gerekiyor. Bizim takım olarak iyi bir iletişime sahip olduğumuzu düşünüyorum." diye konuştu.

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"BECAO İSMİ NEREDEN GELİYOR?"

Becao ismi ve 50 numaralı formasıyla ilgili gelen soruyu yanıtlayan yıldız savunmacı, "Becao ismi şuradan geliyor. Altyapıdan bir antrenör bana bu ismi takmıştı. Benden çok mutluydu açıkçası, ben de defans oyuncuları arasında en uzunu ve kalıplısıydım. "Bec" kelimesi Brezilyalı arka, savunma geri anlamlarını taşıyor. "Ao" kelimesi de bulunduğu kelimeyi büyütüyor. Yani "İri savunma oyuncusu" anlamına geliyor. Rusya'da da bu numarayla oynamıştım. İtalya'da da aynı şekilde. Spesifik bir anlamı yok 50 numaranın, ilk Rusya'da giymiştim. Bende pozitif bir durum yarattı ama motivasyon amacıyla giymiş olduğum bir numara değil. Şans getirdiğini de düşünüyorum açıkçası." diye konuştu.

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"TAMAMEN FUTBOLLA GEÇEN BİR ÇOCUKLUK"

Çocukluk yılları hakkında konuşan Becao, "Futbola birazcık geç başladım. Normalde profesyonel olma yaşı 15-16 diyebiliriz ama ben 17 yaşında başladım. Ama geç başlamış olmamın da artıları vardı. Zamanla kendinizi daha iyi görebiliyorsunuz. Ama benim içim bir şikayet unsuru değildi. Çocukluğumla alakalı tamamen futbolla geçen bir çocukluktan bahsedebiliriz. Tek sevdiğim spor dalı futboldu. Ara ara ailem der çalışmam konusunda uyarıyordu ama ben sürekli futbol oynuyordum." dedi.

"KENDİMİ ÇOK MUTLU HİSSEDİYORUM"

Türkiye'de olmaktan ve Fenerbahçe'de oynamaktan ötürü çok mutlu olduğunu ve geleceğe dair şimdilik düşünmediğini söyleyen Brezilyalı savunmacı, "Benim buradaki ilk önceliğim çalışmak. Fenerbahçe'ye yararlı olabilmek adına çalışmak. Boş zamanlarımda eşimle, ailemle zaman geçiriyorum. Eşimle akşam yemeği yemek için dışarı çıkıyoruz. Video oyunları oynuyorum. Başlarda eşim bana kızıyordu, zamanımı çok boş geçirdiğim konusunda ama artık bıraktı. Benim de kendi planlarım var. Ben şu anda buradayım ve Fenerbahçe'de olduğum için kendim, mutlu hissediyorum. Bana çok büyük bir destek var. Hem takım içinde hem taraftarlarımız hem Türk insanları beni çok güzel karşıladılar. Burada yaşamaktan dolayı kendimi çok iyi hissediyorum. Hem benim için hem kulüp için cazip bir teklif olursa oturup beraber karar verecek şekilde konuşabiliriz." şeklinde konuştu.

"ÇOK BÜYÜK BİR TUTKUYA SAHİPLER"

Daha önce bu kadar tutkulu bir taraftar grubu görmediğini kaydeden Becao, "Öncelikle tüm takımlara, tüm takım taraftarlarına saygı duyarak söylemek istiyorum. Gerçekten Fenerbahçe taraftarları çok farklı. Hepsi gerçekten çok farklılar. Bizi sürekli destekliyorlar. Sadece iç sahada oynadığımız maçlarda değil, deplasmanda oynadığımız maçlarda da bizi muazzam bir şekilde destekliyorlar. Sürekli oyunun içerisindeler, sürekli takımlarına bağlılar, çok büyük bir tutkuya sahipler. Dolasıyla bu nitelikler futbolcular için çok önemli unsurlardır. Bu da size ayrıca bir güç, ayrıca bir motivasyon katar. Ben kişisel olarak onları tebrik ediyor ve onlara teşekkür ediyorum. Diğer takımlara kıyasla çok farklılar." dedi.