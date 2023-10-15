Jorge Jesus'tan İsmail Yüksek yorumu: Böyle devam ederse...

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Geçen sezon İsmail Yüksek'e şans veren ve Milli Takım'a yükselmesine yardımcı olan Fenerbahçe eski teknik direktörü Jorge Jesus, Hırvatistan maçındaki performansıyla Avrupa'nın dikkatini çeken İsmail Yüksek ile ilgili konuştu.

"HAYALLERİ İÇİN ÇOK ÇALIŞTI"

Kovacic, Modric ve Brozovic'li Hırvat orta sahasını sindiren ve galibiyetin mimarlarından olan İsmail Yüksek'le ilgili Sabah'a konuşan Jorge Jesus; "Onun adına çok mutluyum. Hayallerinin gerçekleşmesi için çok çalıştı. Her zaman öğrenmek isteyen bir yapısı var. Hırslı ve çok mücadeleci. Asla pes etmiyor. Aynı şekilde devam ettiği müddetçe çok iyi yerlere geleceğine eminim." dedi.

HIRVATİSTAN MAÇINDA AVRUPA'NIN ZİRVESİNE ÇIKTI

Hırvatistan karşısında İsmail öyle bir performans gösterdi ki Modric, Brozovic ve Kovacic’i adeta sahadan sildi. 86 dakika oyunda kalırken tek başına Hırvatistan’ın tamamından (7) fazla top kaptı (8). İsmail ayrıca Luka Modric-Marcelo Brozovic-Mateo Kovacic üçlüsünün toplamından (13) daha fazla ikili mücadele kazandı (16). Kaptığı 8 topla Euro 2024 elemelerinde bir maçta en yüksek sayıya ulaşan oyuncu olan İsmail ayrıca elemelerde bir maçta hem 15+ ikili mücadele (16) hem de 10+ sahipsiz top (12) kazanan ilk oyuncu oldu.

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"NE ZAMAN PREMIER LİG'E GELECEK?"

24 yaşındaki futbolcunun bu performansı dünyanın da dikkati çekti. İngiliz Sky Sport kanalında maçı anlatan Dave Kingston milli futbolcuyla ilgili “İsmail Yüksek ne zaman Premier Lig’e gelecek merak ediyorum. Tek başına Hırvatistan orta sahasını yok etti. Hırvatlar bu gece rüyalarında 16 numaralı kırmızı beyaz bir forma görecekler” yorumunda bulundu.