A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella'nın 11'i netleşti! Türkiye tarihte ilk hat-trick'e çok yakın

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A Milli Takımımız UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu’ndaki en kritik sınavına bugün Konya’da Letonya karşısında çıkacak. Vincenzo Montella ile çıktığı ilk karşılaşmada Hırvatistan’ı yenerek grupta liderliğe yükselen Ay yıldızlılar bugün kazanması durumunda rakiplerin alacağı sonuçlara bakmadan gruptaki son maçlar öncesinde EURO 2024’e katılma hakkını elde edecek. Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda Arnavutluk’tan Enea Jorgji’nin yöneteceği maç saat 21.45’te başlayacak ve TRT 1’den canlı yayımlanacak.

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CEZASI BİTEN MERİH DEMİRAL DÖNDÜ SAKATLIĞI SÜREN YUSUF SARI YOK

A Milliler bugünkü rakibi Letonya ile tarihinde 10. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 7’si resmi, 2’si özel 9 maçın 3’ünden A Milli Takımımız galip ayrılırken 5’inde eşitlik bozulmadı, 1 karşılaşmayı ise kaybetti. Beraberliklerin 3’ü Türkiye’de oynanan maçlarda gelirken bu serinin bugün Konya’da son bulması hedefleniyor.

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A Milli Takım’da kart cezası sona eren Merih Demiral görev verilmesi durumunda bugünkü karşılaşmada formasını giyebilecek. Sakatlığı devam eden Yusuf Sarı’nın ise bu karşılaşmada görev yapması beklenmiyor.

GALLER BUGÜN PUAN KAYBI YAŞARSA EURO 2024 ŞANSI BİTEBİLİR

Grubun diğer maçında ise yine saat 21.45’te 7 puanlı Galler, 10 puanı bulunan Hırvatistan’ı konuk edecek. Bu karşılaşmada ev sahibi Galler puan kaybı yaşarsa bugün Letonya karşısında alınacak bir beraberlik dahi A Milliler’e EURO 2024 vizesi alması için yeterli olacak. EURO 2024’e katılacak 20 takımın netleşeceği grup aşaması, 16-21 Kasım’daki maçlarla sona erecek. 10 grupta ilk 2 sırayı alanlar Almanya’la gitme hakkını elde edecek.

Final kurasında ise ülkelerin gruplarda aldığı puanların genel sıralamasına göre torbalar belirlenecek.

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TÜRKiYE TARiHTE iLK HAT-TRiCK’E ÇOK YAKIN

A Milliler, Avrupa Şampiyonası’na katılmayı başarırsa tarihinde ilk kez üst üste 3 turnuvada yer almayı başaracak. İlk olarak 1996’da yer aldığımız organizasyona 2000 ve 2008’de de katılmayı başaran Ay yıldızlılar 2016 ve 2020’den sonra 2024’te bileti alırsa hat-trick yapacak.

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Avrupa Şampiyonası’nda 6. kez yer almamız halinde Türkiye katılım olarak 9 milyon 250 bin Euro kazanacak. Grupta her galibiyet 1.5 milyon Euro, her beraberlik ise 750 bin Euro demek.

370 MiLYON EURO DAĞITILACAK

Gruptan çıkan takımlar 2 milyon, çeyrek finale kalanlar 3 milyon 250 bin, yarı finale kalanlar ise 5 milyon Euro’luk ödülün sahibi olacak. 2. olan takım 7, şampiyon olan takım ise 10 milyon Euro gelir elde edecek. UEFA toplamda 370 milyon Euro dağıtacak.