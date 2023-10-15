×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor Haberleri

A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella'nın 11'i netleşti! Türkiye tarihte ilk hat-trick'e çok yakın

Güncelleme Tarihi:

#A Milli Takım#EURO2024#Letonya
A Milli Futbol Takımında Vincenzo Montellanın 11i netleşti Türkiye tarihte ilk hat-tricke çok yakın
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2023 07:00

A Milliler bugün kazanması durumunda 2024 Avrupa Şampiyonası’na katılma hakkı elde edecek. Vincenzo Montella ile çıktığı ilk karşılaşmada Hırvatistan’ı yenerek grupta liderliğe yükselen Ay yıldızlılar bugün kazanması durumunda rakiplerin alacağı sonuçlara bakmadan gruptaki son maçlar öncesinde EURO 2024’e katılma hakkını elde edecek. Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda Arnavutluk’tan Enea Jorgji’nin yöneteceği maç saat 21.45’te başlayacak ve TRT 1’den canlı yayımlanacak.

Haberin Devamı

A Milli Takımımız UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu’ndaki en kritik sınavına bugün Konya’da Letonya karşısında çıkacak. Vincenzo Montella ile çıktığı ilk karşılaşmada Hırvatistan’ı yenerek grupta liderliğe yükselen Ay yıldızlılar bugün kazanması durumunda rakiplerin alacağı sonuçlara bakmadan gruptaki son maçlar öncesinde EURO 2024’e katılma hakkını elde edecek. Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda Arnavutluk’tan Enea Jorgji’nin yöneteceği maç saat 21.45’te başlayacak ve TRT 1’den canlı yayımlanacak.

Gözden KaçmasınFenerbahçeli Rodrigo Becao şaşkınlığını gizleyemedi: Böylesini görmedimFenerbahçeli Rodrigo Becao şaşkınlığını gizleyemedi: Böylesini görmedimHaberi görüntüle

CEZASI BİTEN MERİH DEMİRAL DÖNDÜ SAKATLIĞI SÜREN YUSUF SARI YOK

A Milliler bugünkü rakibi Letonya ile tarihinde 10. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 7’si resmi, 2’si özel 9 maçın 3’ünden A Milli Takımımız galip ayrılırken 5’inde eşitlik bozulmadı, 1 karşılaşmayı ise kaybetti. Beraberliklerin 3’ü Türkiye’de oynanan maçlarda gelirken bu serinin bugün Konya’da son bulması hedefleniyor.

Haberin Devamı

A Milli Takım’da kart cezası sona eren Merih Demiral görev verilmesi durumunda bugünkü karşılaşmada formasını giyebilecek. Sakatlığı devam eden Yusuf Sarı’nın ise bu karşılaşmada görev yapması beklenmiyor.

Gözden KaçmasınBarış Alper Yılmazın Galatasaraya imza sürecini anlattı: Fenerbahçe ve Beşiktaş da ilgilendi, Fatih Terim bitirin dediBarış Alper Yılmaz'ın Galatasaray'a imza sürecini anlattı: Fenerbahçe ve Beşiktaş da ilgilendi, Fatih Terim 'bitirin' dediHaberi görüntüle

GALLER BUGÜN PUAN KAYBI YAŞARSA EURO 2024 ŞANSI BİTEBİLİR

Grubun diğer maçında ise yine saat 21.45’te 7 puanlı Galler, 10 puanı bulunan Hırvatistan’ı konuk edecek. Bu karşılaşmada ev sahibi Galler puan kaybı yaşarsa bugün Letonya karşısında alınacak bir beraberlik dahi A Milliler’e EURO 2024 vizesi alması için yeterli olacak. EURO 2024’e katılacak 20 takımın netleşeceği grup aşaması, 16-21 Kasım’daki maçlarla sona erecek. 10 grupta ilk 2 sırayı alanlar Almanya’la gitme hakkını elde edecek.

Final kurasında ise ülkelerin gruplarda aldığı puanların genel sıralamasına göre torbalar belirlenecek.

Gözden Kaçmasınİtalyadan 4 gollü zaferİtalya'dan 4 gollü zaferHaberi görüntüle

TÜRKiYE TARiHTE iLK HAT-TRiCK’E ÇOK YAKIN

A Milliler, Avrupa Şampiyonası’na katılmayı başarırsa tarihinde ilk kez üst üste 3 turnuvada yer almayı başaracak. İlk olarak 1996’da yer aldığımız organizasyona 2000 ve 2008’de de katılmayı başaran Ay yıldızlılar 2016 ve 2020’den sonra 2024’te bileti alırsa hat-trick yapacak.

Haberin Devamı

Avrupa Şampiyonası’nda 6. kez yer almamız halinde Türkiye katılım olarak 9 milyon 250 bin Euro kazanacak. Grupta her galibiyet 1.5 milyon Euro, her beraberlik ise 750 bin Euro demek.

370 MiLYON EURO DAĞITILACAK

Gruptan çıkan takımlar 2 milyon, çeyrek finale kalanlar 3 milyon 250 bin, yarı finale kalanlar ise 5 milyon Euro’luk ödülün sahibi olacak. 2. olan takım 7, şampiyon olan takım ise 10 milyon Euro gelir elde edecek. UEFA toplamda 370 milyon Euro dağıtacak.

A Milli Futbol Takımında Vincenzo Montellanın 11i netleşti Türkiye tarihte ilk hat-tricke çok yakın

Haberle ilgili daha fazlası:
#A Milli Takım#EURO2024#Letonya

BAKMADAN GEÇME!