Fenerbahçe, Manchester United'dan Anthony Martial'i istiyor! Görüşmeler başladı

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Süper Lig'in geride kalan 19 haftasında topladığı 47 puanla ligde liderliğini sürdüren ve UEFA Konferans Ligi'nde de son 16 turuna yükselen sarı lacivertli ekip, sezon sonu her kulvarda mutlu sona ulaşmanın hesaplarını yapıyor.

Başkan Ali Koç dönemindeki en kaliteli kadroyu oluşturan sarı lacivertliler, sezonun ilk devresini istediği noktada tamamlarken şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.

Süper Lig ve Konferans Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe, devre arası transfer dönemini iyi geçirerek eksik bölgelere takviye yapmayı amaçlıyor.

3 BÖLGEYE TRANSFER DÜŞÜNÜLÜYOR

Savunma, orta saha ve forvet bölgelerine birer transfer yapmak için görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'nin adı; Leonardo Bonucci ve Rade Krunic gibi önemli isimlerle anılırken İngiliz basınından yeni bir iddia geldi.

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DZEKO'YA ALTERNATİF

Yeni sezonda gol yollarında sıkıntı yaşamak istemeyen ve Edin Dzeko'nun yanına tartışılmayacak bir ismi katmak isteyen sarı lacivertli takım, Manchester United'ın yıldızının peşine düştü.

KİRALAMAK İÇİN GÖRÜŞÜYOR

Sky Sports'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe, İngiliz devi Manchester United'da forma giyen Fransız forvet Anthony Martial'i kiralamak istiyor.

Fenerbahçe'nin Anthony Martial'i kiralamak için Manchester United ile görüşmelere başladığı ve Fransız yıldızın ManU kariyerinin sona erebileceği öne sürüldü.

MANU İLE 317 MAÇ

2015 yılında transfer olduğu Manchester United'da 317 maça çıkan ve 90 gol, 55 asistlik performans sergileyen Martial, 2021-22 sezonun ikinci yarısında Sevilla'ya kiralanmıştı.

BU SEZON 19 MAÇTA GÖREV ALDI

Bu sezon yeterli forma şansını bulamayan Anthony Martial, Manchester United formasıyla çıktığı 19 resmi maçta 2 gol 2 asist kaydetti.