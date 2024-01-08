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Fenerbahçe'ye Leonardo Bonucci transferinde rakip çıktı! İtalyan oyuncu bonservisi eline aldı

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#Fenerbahçe#Leonardo Bonucci#Transfer
Fenerbahçeye Leonardo Bonucci transferinde rakip çıktı İtalyan oyuncu bonservisi eline aldı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2024 22:47

Sezonu kupalarla tamamlayan isteyen Fenerbahçe, ara transfer döneminde takıma takviye yapmak isterken transfer görüşmeleri devam ediyor. Sakatlıklar nedeniyle stoper bölgesinde sorun yaşayan sarı lacivertlilerde Leonardo Bonucci ismi gündeme gelirken yeni bir gelişme yaşandı.

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Süper Lig'de liderliğini sürdüren ve Konferans Ligi'nde ise son 16 takım arasına adını yazdıran Fenerbahçe, sezonu kupalarla kapatmaya hedeflerken ara transfer döneminde takımı güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. 

Alexandar Djiku'nun Afrika Kupası'na gitmesi ve Rodrigo Becao'nun sakat olması nedeniyle stoper mevkinde sorun yaşayan sarı lacivertliler, en az 1 savunmacıyı takıma katmak istiyor.

Fenerbahçe, İtalyan futbolunun efsane ismi Leonardo Bonucci için görüşmeler başlarken tecrübeli ismin transferinde yeni bir gelişme yaşandı.

TRT Spor'da yer alan habere göre; Union Berlin ile anlaşan Leonardo Bonucci, bonservisini eline aldı.

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Fenerbahçeye Leonardo Bonucci transferinde rakip çıktı İtalyan oyuncu bonservisi eline aldı

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İTALYANLAR DA İLGİLENİYOR

Fenerbahçe'nin 1,5 yıllık kontrat önerisini düşünen Leonardo Bonucci ile İtalya'dan iki kulüp daha ilgileniyor. 36 yaşındaki savunmacıyla İtalyan ekibi Roma'nın da ilgilendiği kaydedildi.

FENERBAHÇE AVANTAJLI

Öte yandan Fenerbahçe'nin İtalyan yıldızın transferde avantajlı bir konumda olduğu belirtildi.

TOPLAM 10 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Şampiyonlar Ligi ve Bundesliga'da toplam 10 maç forma giyen Leonardo Bonucci, 1 gol atarken 723 dakikada süre aldı.

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#Fenerbahçe#Leonardo Bonucci#Transfer

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