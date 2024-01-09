Alperen Şengün, NBA Batı Konferansı'nda haftanın oyuncusu seçildi

Haberin Devamı

Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, NBA'de Batı Konferansı'nda haftanın oyuncusu seçildi.

Milli basketbolcu, hafta boyunca maç başına 24 sayı, 7 ribaunt ve 4,5 asist ortalamalarıyla oynadı.

New York Knicks'ten Jalen Brunson ise Doğu Konferansı'nda haftanın oyuncusu seçildi.

Jalen Brunson, haftayı 27,3 sayı, 3,3 ribaunt, 9,3 asist ortalamalarıyla tamamladı.

Ayrıca kariyerinde ilk defa All-Star olmak için yarışan Alperen Şengün, geçtiğimiz günlerde açıklanan taraftar oylamasının ilk sonuçlarına göre 335 bin 115 oyla uzun oyuncular arasında (forvet-pivot) 7'nci sırada yer almıştı.