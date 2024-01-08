Arda Güler, Jude Bellingham ve takım arkadaşlarını kendine hayran bıraktı! Real Madrid'in Süper Kupa'daki Atletico Madrid maçı kadrosu açıklandı

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Sezon başında Real Madrid'e transfer olduktan sonra art arta sakatlıklar yaşayan ve ilk maçına Kral Kupası'nda çıkan Arda Güler, frikikte direğe takılırken Jude Bellingham'ı tepkisi olay oldu.

Son resmi maçına A Milli Takım formasıyla Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 19 Haziran 2023 tarihinde Samsun’da Galler’i 2-0 yendiği karşılaşmada çıkan Arda Güler, o müsabakada Ay-yıldızlıların 2’nci golünü kaydetmişti. Arda, Arandina karşısında yaklaşık 6,5 ay sonra bir resmi maça çıktı.

ÇOK İSTEKLİ BAŞLADI

Arandina karşısında yaklaşık 6,5 ay sonra bir resmi maça çıkan Arda Güler, karşılaşmaya çok etkili başlarken ilk şutunda rakip savunmayı geçemedi. Müsabakanın 14. dakikasında Arandina ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Arda Güler, sağ ayağıyla sert bir şut çıkardı ancak kaleci son anda kornere çeldi.

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FRİKİK DİYALOĞU GÜNDEM OLDU

Milli futbolcu Arda Güler, müsabakanın 18. dakikasında kazanılan frikik atışında Dani Ceballos ile kısa süreli bir diyalog yaşadı. İlk olarak topu eline alan Arda Güler, atışı kendi kullanmak isterken Dani Ceballos araya girerek topu istedi.

HARİKA VURUŞTA DİREĞE TAKILDI

İspanyol futbolcuyu ikna eden Arda Güler, harika bir frikik atışı kullanırken bu kez de direği geçemedi. Sol çaprazdan yakın direği harika bir şut çıkaran Arda Güler direği geçemezden bir kez daha gole yaklaştı.

İLK ASİSTİNE ÇOK YAKLAŞTI

Müsabakanın 45. dakikasında sağ kanattan gelişen atakta son çizgiden sağ ayağıyla iyi bir orta çıkaran Arda Güler, Nico Paz'ın kötü kafa vuruşuyla ilk asistinden oldu.

PERFORMANSIYLA GEÇER NOT ALDI

Aylar sonra ilk kez forma giyen Arda Güler, 53 kez topla buluştuğu müsabakada 32 isabetli pas yapıp yüzde 89 pas yüzdesiyle oynadı. Maçta 2 kilit pas atan Arda Güler, 3 şut çekip 7 ikili mücadelenin 3'ünü de kazandı.

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JUDE BELLİNGHAM'IN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Arda Güler, frikik atışını kullanmak için bir süre İspanyol futbolcu Dani Ceballos ile çekişirken Real Madrid yedek kulübesinin görüntüsü ortaya çıktı.

ARDA'YA BÜYÜK DESTEK

Arda Güler ile Dani Ceballos arasındaki frikik atışmasını dikkatle takip eden Real Madridli yıldızlar, milli futbolcunun kullandığı vuruş sonrası sonrası genç oyuncuyu alkışladı.

Real Madrid'in bu sezon en dikkat çeken ismi olan Jude Bellingham'ın ise Arda'nın harika vuruşunun ardından şaşırarak uzun süre gülümsediği görüldü.

ÖRNEK HAREKET

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Öte yandan maçı yedek kulübesinde takip eden Jude Bellingham, alkışlanacak bir hareketin altına imza attı. Soğuk bir havada oynanan karşılaşmada top toplayıcı çocuğun üşüdüğünü gören İngiliz futbolcu, üzerindeki battaniyeyi çocuğa verdi.

REAL MADRİD KADROYU AÇIKLADI

Real Madrid'in Atletico Madrid ile oynayacağı Süper Kupa maçının kadrosu belli oldu. Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Arda Güler de maç kadrosunda yer aldı. 10 Ocak Çarşamba günü Al-Awwal Stadyumu'nda TSİ 22.00'de oynanacak müsakada eflatun-beyazlılar yarı finalde Atletico Madrid ile karşılaşacak. Diğer yarı finalde Barcelona ve Osasuna kozlarını paylaşacak. Kupanın finali ise pazar günü yapılacak.

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Hazırlıklarını tamamlayarak Riyad'a hareket eden Madrid ekibinin kadrosunda şu isimler bulunuyor:



"Lunin, Kepa, Fran, Carvajal, Nacho, Fran Garcia, Rüdiger, Mendy, Carrillo, Tobias, Bellingham, Toni Kross, Luka Modric, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Ceballos, Arda Güler, Mario Martin, Nico Paz, Vinicius Junior, Rodrygo, Joselu ve Brahim Diaz."