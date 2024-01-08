İspanyollar, Arda Güler'i Spor Arena'ya anlattı: 'Neden transfer edildiğini gösterdi, böyle devam ederse...'

Haberin Devamı

Real Madrid’in 18 yaşındaki genç yıldızı Arda Güler, nihayet formasına kavuştu. Sezon başında transfer olduğu Real Madrid’de üst üste yaşadığı sakatlıklardan dolayı takımdan ayrı kalan ve forma şansı bulamayan Güler, Real Madrid’in İspanya Kral Kupası’nda Arandina'yı deplasmanda 3-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldiği maçta forma giydi.

58 dakika sahada kalan milli yıldız, maçta etkili bir performans ortaya koyarken 19. dakikada kullandığı frikik direkte patladı. Arda Güler; istekli oyunu, kilit ara pas ve çalımları, etkili şutlarıyla maçın en dikkat çeken ismi olurken; kazanılan frikikte direği geçemedi. Arda'nın takım arkadaşı Cebellos ile yaşadığı diyalog maça damga vurdu.

Real Madrid’i takip eden İspanyol meslektaşlarımız, 18 yaşındaki milli futbolcumuz Arda Güler’in etkili oyunuyla ilgili düşüncelerini Spor Arena'ya aktardı.

Haberin Devamı

JUANDE PEREZ (ESTADİO DEPORTİVO):

“ARDA, 45 DAKİKADA REAL MADRİD’İN KENDİSİNİ NEDEN TRANSFER ETTİĞİNİ GÖSTERDİ”





Arda Güler, özellikle ilk yarıda harika bir maç çıkardı. Arda, topun kontrolünü yönetme, top ayağında olmasa bile aktif olup topu alma çabalarıyla harika bir karakter sergiledi. Real Madridli oyuncu, maçın en önemli anlarından birinde de rol aldı. 19. dakikada, direğe çarpan etkileyici bir serbest vuruş kullandı. Bu, Real Madrid için ilk yarıdaki en iyi fırsattı. 45 dakikada Madrid'in kendisini neden transfer ettiğini gösterdi ancak rakibin kalitesinin pek de yüksek olmadığını ve üst düzey bir rakibe karşı performansının analiz edilmesi gerektiğini unutmamak gerekiyor.

“JUDE BELLİNGHAM İLE KESİNLİKLE İYİ BİR İKİLİ OLACAKLAR”

Arda Güler, performansıyla Real Madrid'in ondan beklentilerini boşa çıkarmadı ancak rakip İspanyol futbolunun dördüncü kategorisinden olduğu için dikkatli analiz etmek gerekiyor. Her şeye rağmen topla oynamayı sevdiği ve sürekli topa sahip olmak istediği görüldü. Sahada saklanmadı ve bireysel özelliğini çok fazla gösterdi. Arda Güler'in, Ceballos'la yaptığı frikik kullanma mücadelesi 11'de yer almak isteyen 2 oyuncunun arzusunu görmek adına sevindiriciydi. Arda Güler, büyük beklentilerle geldi. Jude Bellingham’la kesinlikle iyi bir ikili olacağını düşünüyorum. Real Madrid, birkaç kulvarda oynayacağı için Arda da ilk on bire girecektir ancak bunun hemen olacağından şüpheliyim. Çünkü Arda, oyun temposunu artırmak zorunda.

Haberin Devamı

JAVİER CARRASCO (ONDAMADRİD):

“ARDA, BUGÜNKÜ GİBİ DEVAM EDERSE REAL MADRİD’DE ÇOK İYİ BİR GELECEĞİ VAR”





Arda Güler, maça birçok yeteneğini sergileyerek başladı. Birçok özelliği var, her zaman topa sahip olmak istiyor. Çok iyi paslar atıyor ve kaleye çok iyi bir serbest vuruş gerçekleştirdi. Bugünkü gibi devam ederse çok iyi bir geleceği var. Ceballos'tan topu alarak serbest vuruş kullanmasında çok fazla özgüven ve yetenek gördüm. Arda, çok güzel bir maç oynadı. Real Madrid'de üst düzey birçok oyuncu var, direkt ilk 11’de oynaması şu an zor. Arda'nın çalışmaya devam etmesi gerekiyor ve bir gün o da A takımda sürekli olarak oynayacak.

Haberin Devamı

JOSE ANTONİO RİVERO (ESTADİO DEPORTİVO):

“ARDA, REAL MADRİD İLE İLK RESMİ MAÇINA ÇIKMIŞ GİBİ GÖRÜNMÜYORDU”

Real Madrid'in dünkü rakibi küçük olmasına rağmen Arda çok iyiydi, top ayağındayken kalitesini gösterdi ve hepsinden önemlisi ilk kez forma giyen bir oyuncuda olmayan bir özgüven sergiledi. Real Madrid ile ilk resmi maçına çıkmış gibi görünmüyordu. Ceballos’a frikiği kullanmak istediğini söylemesi, Arda'nın sahip olduğu kişiliği gösteriyor. Ceballos'un kadro rotasyonunda Arda’nın önüne geçeceğini düşünüyorum ama Arda'nın topa vuruşu mükemmel olduğu için muhtemelen frikik kullanma açısından Ceballos'u geçecektir. Arda’nın dün gösterdiği özgüven, ilk kez forma giyen bir oyuncu için alışılmadık bir durum olsa da, şüphesiz onun yaşındaki biri için çok olumlu bir tutum. Arda'nın Real Madrid’in ilk 11’inde forma giymesi için henüz çok erken. İyi bir çıkış yaptığı doğru ancak ilk 11'e girmek farklı bir olay. Ancelotti'nin zorlu bir 11'i var ve fırsatlar az olacak. Eğer Madrid’de bu sakat oyuncuların varlığı devam ederse belki bir şansı olabilir. Bellingham, inanılmaz formda. Arda'nın sahip olduğu fırsatları ve Bellingham'la birbirlerini nasıl tamamladığını görmek için beklememiz gerekecek. Ancak öncelikle ikilinin iyi bir şekilde bağlantı kurmasında herhangi bir sorun yok. Yine de beklemek zorundayız.

Haberin Devamı