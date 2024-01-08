Avrupa'nın 'Türk' elmasları! Arda Güler, Kenan Yıldız, Orkun Kökçü ve Hakan Çalhanoğlu'ndan büyüleyici performans...

Haberin Devamı

A Milli Takımımız, haziran ayında düzenlenecek olan EURO 2024'te mücadele edecek. Ay-Yıldızlılar, F Grubu'nda Portekiz, C yolu play-off galibi (Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan, Lüksemburg) ve Çekya ile eşleşmişti. Merakla beklenen turnuva öncesinde kadroda hangi isimlerin yer alacağı da futbolseverlerin soru işareti arasında yer alıyordu.

Birçok milli futbolcunun son dönemde performansını yükseltmesi, teknik direktör Vincenzo Montella'nın elini güçlendiriyor. Avrupa'da forma giyen Türk yıldızların ortaya koyduğu oyun da İtalyan çalıştırıcıyı sevindiren bir diğer etken...

ARDA GÜLER, İLK MAÇINDA KALİTESİNİ GÖSTERDİ





Haberin Devamı

Yaz transfer döneminde 20+10 milyon euroluk bir bonservis bedeliyle Fenerbahçe'den Real Madrid'e imza atan Arda Güler, üst üste yaşadığı sakatlık problemleri nedeniyle yaklaşık 6.5 ay boyunca maça çıkamamıştı. Genç yıldız, Real Madrid formasıyla ilk müsabakasına Kral Kupası'nda Arandina karşısında çıktı.

59 dakika boyunca sahada kalan Arda Güler; 53 kez topla buluştuğu müsabakada 32 isabetli pas atıp, yüzde 89 pas yüzdesiyle oynadı. Maçta 2 kilit pas atan Arda Güler, 3 şut çekip 7 ikili mücadelenin 3'ünü de kazandı.

Yıldız futbolcunun ilk yarıda kullandığı serbest vuruşta ise çektiği şut direkten dışarı gitti.

Güler, Real Madrid ile oynadığı ilk maçın ardından hem takımından hem de sosyal medyadan büyük bir övgü aldı. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, "Arda Güler'in harika bir kişiliği var, bu Real Madrid'de çok önemli. Seviyesini yavaş yavaş geliştirecek. Kalitesini gösterdi ve bunu yapmaya devam edecek. Arda Güler için önemli olan, geri dönmesi ve takımla birlikte oynamaya alışması." dedi.

Arda Güler'in, Real Madrid'deki sürelerini artırması ve performansına devam etmesi halinde Vincenzo Montella'nın EURO 2024 kadrosuna genç oyuncuyu katması bekleniyor.

KENAN 'YILDIZ' GİBİ PARLIYOR





Haberin Devamı

İtalya Ligi Serie A devi Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, performansıyla parlamaya devam ediyor.

Bu sezon Juventus formasıyla 17 resmi maça çıkan Yıldız, 4 gol - 1 asistlik bir oyun sergiledi ve taraftarların büyük beğenisini topladı. Yıldız'ın attığı gollerdeki klas hareketleri ve son vuruşlardaki becerisi dikkat çekti.

İlk kez Vincenzo Montella ile birlikte A Milli Takım'a davet edilen ve milli formayla ilk 11'de çıktığı ilk maçta Almanya ağlarını sarsan Kenan Yıldız, Juventus'taki performansını sürdürmesi durumunda Ay-Yıldızlılar'ın hücum hattını güçlendirecek isimlerin başında geliyor.

ORKUN KÖKÇÜ, PORTEKİZ'DE ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR

Haberin Devamı





Sezon başında Feyenoord'dan Benfica'ya 25 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan milli futbolcu Orkun Kökçü, yeni takımına adaptasyonunda problem yaşamadı. Son olarak Arouca karşısında 1 gol - 1 asistlik bir performans ortaya koyan Kökçü, bu sezon çıktığı 20 resmi maçta toplam 2 gol - 5 asistlik bir istatistik yakaladı.

Orkun'un herhangi bir aksilik yaşamaması halinde EURO 2024 kadrosunda yer alması bekleniyor.

HAKAN ÇALHANOĞLU, INTER'İN VAZGEÇİLMEZİ





A Milli Takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Inter formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran bir diğer isim...

Haberin Devamı

23 resmi maçta forma giyen Çalhanoğlu, 8 gol - 3 asistlik istatistiğiyle 11 gole direkt katkı sağladı ve kritik maçlarda sahne alarak takımını sırtlayan isimlerden oldu.

Milli formayla çıktığı maçlarda zaman zaman eleştirilen Çalhanoğlu'nun EURO 2024 kadrosunda yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.