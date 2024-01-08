Volkan Demirel'in umudunu azaltan detay: 10'da 1! Galatasaray maçından sonra...

Haberin Devamı

Teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında İlhan Palut'un teknik direktörlüğünü yaptığı Çaykur Rizespor'a konuk olmuştu. Akdeniz ekibi, müsabakadan 2-0'lık yenilgiyle ayrılmış ve üst üste aldığı kötü sonuçlara bir yenisini daha eklemişti.

"İLK DEFA BİR MAÇA PUAN ALMAYA GELDİM"

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ise karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamalarla dikkat çekmişti. Genç çalıştırıcı, "Bugünkü maçla artık aşağılarda mücadele edeceğimizi gösterdik. Önümüzdeki iki tane içeride rakiplerimizle oynayacağımız maçlar var. Bunları kazanıp yola devam etmek istiyoruz. İlk defa bir maça puan almaya geldim, puanlar da değil ama bugün beceremedik. Önümüzdeki maçlara bakıp sezon sonuna kadar inşallah en iyi şekilde bitirmeye çalışacağız." demişti.

Haberin Devamı

Demirel'in bu sözlerinin ardından sezona oldukça iyi bir başlangıç yapan Hatayspor'un son haftalardaki düşüşü ön plana çıktı.

İLK YENİLGİSİ FENERBAHÇE'YE





Süper Lig'de bu sezonun ilk 8 maçında yenilgisi bulunmayan Hatayspor, 3 galibiyet - 5 beraberlik aldığı fikstürün ardından ilk yenilgisini 9. haftada oynadığı Fenerbahçe karşısında tatmıştı.

SON 10 HAFTADA TEK GALİBİYETİ GALATASARAY'A KARŞI





Sarı - lacivertlilerle oynanan müsabakanın ardından Kayserispor ve Samsunspor'a da boyun eğen Hatayspor, sonrasında sahaya çıktığı 7 maçta sadece Galatasaray'ı mağlup edebildi. Bu 7 müsabakada 4 mağlubiyeti bulunan Akdeniz ekibi, 2 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

Son 10 haftada yalnızca 1 galibiyeti bulunan Hatayspor, 19 puanla 15. sırada yer alıyor.

"İSTİFA ETSE BİLE KABUL ETMEYECEĞİZ"

Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz, teknik direktör Volkan Demirel'in istifa edeceğine dair çıkan iddiaları yalanlamış ve genç hocanın görevi bırakmak istemesi halinde kabul etmeyeceklerini duyurmuştu.

Haberin Devamı

Toksöz, "Zaman zaman kendisi bize yorulduğunu söylüyor. Ama istifa söz konusu değil. Bize herhangi bir şey söylemedi ve istifaya dair de bir şey gelmedi. Zaten gelse de kabul etmeyeceğiz. Hocamızın yaptıklarını asla unutmayacağız. Hatayspor'un sahaya çıkması bile çok büyük başarıdır. Bizim gündemimizde hocamızla yolları ayırma gibi durum söz konusu değil" demişti.