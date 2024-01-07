Arandina - Real Madrid maçında Arda Güler'in frikik savaşı! Kimse topu elinden alamadı... | Performansıyla damga vurdu

Haberin Devamı

Sezon başında Fenerbahçe’den İspanyol devi Real Madrid’e rekor bedelle transfer olan 18 yaşındaki orta saha, yeni takımının formasını ilk kez bir resmi maçta giyme fırsatını yakaladı. Real Madrid'e rekor bedelle transfer olarak adını dünyaya duyuran Arda Güler, LaLiga devinde yaşadığı talihsiz sakatlıklar nedeniyle ilk kez Kral Kupası'ndaki Arandina maçında süre aldı.

ZOR GÜNLER GEÇİRDİ

Sezon başında rekor bedelle Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olduktan sonra takımla birlikte ABD kampına giden Arda Güler, yaşadığı diz sakatlığının ardından İspanya'da ameliyat oldu ve sezon öncesi kamp döneminde takımla çalışma fırsatı bulamadı. Bu sakatlığını atlatan Arda Güler, art arda iki kez farklı sakatlıklar yaşarken mental yönden de zor günler geçirdi.

Haberin Devamı

DUYGUSAL ANLAR YAŞAMIŞTI

Son sakatlığının ardından çok üzülen Arda Güler, "Ne zaman oynayacak olsam aynı şey oluyor..." şeklinde bir serzenişte bulunmuştu. Arda Güler, 3 kez sakatlanması üzerine, "Bu kötü şans! Yıkıldım! Ne zaman oynayacak olsam... Hep aynı şeyler oluyor." ifadelerini kullanırken gözyaşlarına boğulduğu da belirtilmişti.

KULÜP DOKTORUNUN İŞİNE SON VERDİ

Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez'e ve Hırvat futbolcu Luka Modric'e çok yakın bir isim olarak bilinen doktor Mihic, özellikle Arda Güler'in sakatlıkları sonrasında uyguladığı tedavi yöntemlerinin "şüphe yaratması" üzerine görevden alındı.

Real Madrid özellikle Arda Güler'in art arda yaşadığı sakatlıklar sonrası mevcut gidişattan memnun olmadığı için 6 yıl sonra doktor Mihic ile yollarını ayırdığı kaydedildi.

MADRİD SAĞLIK HEYETİ ARTIK EMİN

Üst üste yaşadığı üçüncü sakatlığını da atlatan ve yeniden takımla antrenmanlara başlayan Arda Güler için sağlık heyeti onay verdi.

Haberin Devamı

Real Madrid sağlık heyetinin, Arda Güler'in sakatlığını sağlık durumu konusunda emin olduğunun altı çizilirken yaşadığı kas probleminin üstesinden geldiği belirtildi.

MALLORCA KADROSUNA ALINDI ANCAK SÜRE BULAMADI

İznini yarıda keserek takım arkadaşlarından bir gün önce çalışmalara başlayan Arda Güler'in, Real Madrid'in Mallorca ile oynadığı maçta kadroda yer alsa da süre alamadı.

ARDA, 6,5 AY SONRA SAHADA

Son resmi maçına A Milli Takım formasıyla Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 19 Haziran 2023 tarihinde Samsun’da Galler’i 2-0 yendiği karşılaşmada çıkan Arda Güler, o müsabakada Ay-yıldızlıların 2’nci golünü kaydetmişti. Arda, Arandina karşısında yaklaşık 6,5 ay sonra bir resmi maça çıktı.

Haberin Devamı

KARŞILAŞMAYA ÇOK ETKİLİ BAŞLADI

Arandina karşısında yaklaşık 6,5 ay sonra bir resmi maça çıkan Arda Güler, karşılaşmaya çok etkili başlarken ilk şutunda rakip savunmayı geçemedi.

Müsabakanın 14. dakikasında Arandina ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Arda Güler, sağ ayağıyla sert bir şut çıkardı ancak kaleci son anda kornere çeldi.

ARDA GÜLER İLE DANİ CEBALLOS ARASINDA FRİKİK DİYALOĞU

Milli futbolcu Arda Güler, müsabakanın 18. dakikasında kazanılan frikik atışında Dani Ceballos ile kısa süreli bir diyalog yaşadı.

İlk olarak topu eline alan Arda Güler, atışı kendi kullanmak isterken Dani Ceballos araya girerek topu istedi.

Haberin Devamı

DİREĞİ GEÇEMEDİ

İspanyol futbolcuyu ikna eden Arda Güler, harika bir frikik atışı kullanırken bu kez de direği geçemedi.

Sol çaprazdan yakın direği harika bir şut çıkaran Arda Güler direği geçemezden bir kez daha gole yaklaştı.

SERDAR DURSUN'U HATIRLATTI

Fenerbahçe'de oynadığı dönemde Hatayspor karşısında sahaya ilk 11'de çıkan Arda Güler, kazanılan frikik atışında Serdar Dursun'la kimin vuracağına dair bir diyalog yaşamıştı.

Arda Güler, Serdar Dursun'a, "Sen mi vuracaksın abi?" demiş ve o anlar kameralara yansımıştı.

🧐 Frikikte topu istedi, direği geçemedi...#ArdaGüler#CopaDelRey#RealMadridpic.twitter.com/2dBP0AVWCb —Spor Arena (@sporarena) January6, 2024

Haberin Devamı

İLK ASİSTİNE ÇOK YAKLAŞTI

Müsabakanın 45. dakikasında sağ kanattan gelişen atakta son çizgiden sağ ayağıyla iyi bir orta çıkaran Arda Güler, Nico Paz'ın kötü kafa vuruşuyla ilk asistinden oldu.

İSTATİSTİKLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Aylar sonra ilk kez forma giyen Arda Güler, 53 kez topla buluştuğu müsabakada 32 isabetli pas yapıp yüzde 89 pas yüzdesiyle oynadı.

Maçta 2 kilit pas atan Arda Güler, 3 şut çekip 7 ikili mücadelenin 3'ünü de kazandı.