Fenerbahçe - Konyaspor maçında Valencia, Lincoln ve Szalai dikkat çekti! 'Antrenman maçı gibiydi, Jesus için ölçü olmaz'

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Süper Lig'in 23. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, evinde Konyaspor'u 4-0 mağlup etti. Ülker Stadyumu'nda oynanan maçta Sarı-lacivertliler, 13. dakikasında Valencia'nın penaltı golüyle öne geçerken 22. dakikada Konyaspor, Diouf'un gördüğü kırmızı kartla sahada 10 kişi kaldı. İlk yarıda son sözü 45+6. dakikada Valencia söyledi ve devreye 2-0 ile girildi.

Fenerbahçe'de diğer goller 61. dakikada King ve 79. dakikada Szalai'den geldi.

Bu sonuçla birlikte puanını 48 yapan Jesus'un öğrencileri, lider Galatasaray ile puan farkını 6'ya indirdi. Son 5 maçını kaybeden Konyaspor ise 27 puanda kaldı.

Hürriyet yazarları Uğur Meleke ve Güntekin Onay, 4-0'lık maçı köşelerinde değerlendirdi.

UĞUR MELEKE: DÜŞÜK TEMPOLU ANTRENMAN

Süper Lig’de son yıllarda birçok anlamsız teknik direktör değişikliğine şahit olduk; ama tüm anlamsızların belki de en anlamsızına Konyaspor yönetimi imza attı! İlhan Palut, 2020-21’de sezon ortası küme düşme hattındaki takımı devralıp 18 maçta sadece 4 yenilgiyle gemiyi limana başarıyla yanaştırmıştı. 2021- 22’de vitesi artırdı, yeşil-beyazlılarla uzun süre zirve yarışı içinde kalıp ligi üçüncü sırada tamamladı. Konyaspor’un o sezon içinde Ahmet Çalık’ı kaybettiğini, devre arasında da Serdar Gürler’in Başakşehir’e transfer olduğunu da not etmek gerek.

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2022-23’e Avrupa macerasıyla başladılar, Vaduz maçı öncesi Konya Stadı mahvedildi. Ligde de iki aylık bir sallantı yaşadılar ancak Palut görevden alındığında 19 maçta sadece 3 yenilgileri vardı ve yedinci basamaktaydılar. Üstelik İlhan Palut, Konya’daki üç sezonunda bu saygıdeğer işleri son derece kısıtlı bir kadroyla yaptı. Konyaspor’u Avrupa kupalarına taşıyan grubun önemli parçaları Ahmet, Serdar, Abdülkerim, Skubic, Amir ve Bytiqi artık yok.

Daha da önemlisi takımın başında artık devrimci Palut da yok. Konyaspor’un artık Süper Lig’in zor deplasmanlarından biri olup olmayacağını bilmek güç. Ancak çok irtifa kaybettikleri kesin.

TEK TAKIM VARDI

Dün elbette 22’de gelen kırmızı kartın da etkisiyle sahada tek bir takım vardı. Maçın Fenerbahçe için bir antrenman havasında geçtiğini söylemek yetersiz kalır; zira bu müsabakayı ancak ‘hafif idman’ dozuyla açıklayabiliriz. Tek bir takımın 11 oyuncusunun ikinci bölgede paslaşıp durduğu bir doksan dakikaydı adeta.

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BiR FIRSAT MAÇI

F.Bahçe'nin Kadıköy’de yaptığı bu düşük tempolu antrenmanda golcü Valencia’nın yanı sıra Lincoln’ün canlılığıyla öne çıktığını söyleyebilirim. Brezilyalı oyuncu arayı iyi değerlendirmiş. Szalai dikkatli oyununu ve başarılı uzun paslarını bir de duran top golüyle süsledi.

Joao de Deus, maçın düşük temposundan faydalanarak Oosterwolde, Serdar Dursun ve Arda’ya uzun dakikalar verme fırsatı buldu. Mart’taki Avrupa macerası öncesi Fenerbahçe için bir tür kadroyu derinleştirme fırsatına dönüştü maç.

GÜNTEKİN ONAY: FENERBAHÇE ZORLANMADAN KAZANDI

Yeniden Süper Lig’e dönüş öncesinde her takım için soru işaretleri vardı. 3 haftadan fazla bir süredir maç oynamayan takımların lige dönüşü nasıl olacaktı? Ritmlerini ve maç temposunu kaybetmişler miydi? Deprem felaketinin ardından konsantrasyonları azalmış mıydı? Mental açıdan nasıl etkilendiler?

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KONSANTRASYON YÜKSEKTi

Dün şunu gördük ki Fenerbahçeli futbolcular yüksek konsantrasyon ile, galibiyetin öneminin farkındalığıyla sahadaydı. Kararlı ve istekliydiler. Ancak tempoları çok yüksek değildi. Nitekim Enner Valencia’nın penaltı golüyle 1-0 öne geçene kadar net pozisyon üretemedi sarı lacivertliler.

MAÇ 22. DAKiKADA FiiLEN BiTTi

22’nci dakikada Diouf’un ikinci sarı karttan atılmasıyla maç resmen olmasa da fiilen sona erdi. Nitekim Valencia’nın 2’nci golü sonrası maç Fenerbahçe açısından çok rahat bir tempoda seyretti. Ekvadorlu santrfor bu sezon bambaşka bir seviyede. Lige 2 kez ara verilmesine rağmen formunu da kaybetmedi.

DÜNKÜ MAÇ BAZ ALINAMAZ

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Dün Fenerbahçe hiç zorlanmadan kazandı ancak sanıyorum ki teknik direktör Jorge Jesus, bu maçın ölçü olmayacağının farkındadır. Çünkü skor avantajıyla iç sahada 70 dakikadan uzun bir süre 1 kişi eksik bir rakibe karşı mücadele etmek sarı lacivertliler açısından baz alınacak bir olgu değil.

PALUT’SUZ 4 MAÇI KAYBETTi

Konyaspor ise İlhan Palut ile yolları ayırdıktan sonra ligde 4 maçını da kaybetti. Gol atamadı, puan alamadı. Üstüne üstlük kupadan da elendi. Harika ve başarılı bir takımı neden, nasıl alaşağı ederler anlamak mümkün değil.

Dün farklı kazanan Fenerbahçe zirveyi takibini sürdürürken oyun anlamında çok da parıldamadı.