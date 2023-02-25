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Gökhan Gönül, 2008'deki tarihi Fenerbahçe-Sevilla eşleşmesi ve Chelsea maçlarını anlattı: 'Beni aylarca etkilemişti'

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#Fenerbahçe#Sevilla#Gökhan Gönül
Gökhan Gönül, 2008deki tarihi Fenerbahçe-Sevilla eşleşmesi ve Chelsea maçlarını anlattı: Beni aylarca etkilemişti
Muhammet Duman
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2023 16:43

UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi Sevilla'nın olmasıyla birlikte Akıllara 2007-2008 sezonu geldi. O dönem sarı-lacivertlilerin kadrosunda yer alan Gökhan Gönül, tarihi maçları anlattı.

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Bir dönem Fenerbahçe forması giyen eski milli futbolcu Gökhan Gönül, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla ile eşleşen sarı lacivertli ekibin tur şansını Spor Arena’ya değerlendirdi.

2007-2008 sezonunda Şampiyonlar Ligi 2.tur mücadelesinde Sevilla ile karşılaşan ve turu geçen Fenerbahçe’nin kadrosundaki isimlerinden olan Gökhan Gönül, unutulmaz zaferin hikayesini anlattı.

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Gökhan Gönül’ün açıklamaları şu şekilde:

“KORKUMUZ YOKTU, ‘KADIKÖY’DE KİM ÇIKARSA ÇIKSIN ZATEN YENERİZ’ DİYORDUK”

Baktığınız zaman o dönem Sevilla’nın kadrosu çok güçlüydü. Özellikle Kadıköy’de oynadığımız maçların hepsinde kim çıkarsa çıksın zaten yeneriz diyorduk. Hiçbir tedirginliğimiz ve korkumuz da yoktu. Sevilla’ya giderken içeride kazanmış olmanın verdiği rahatlıkla gittik. Öyle bir seviyede 2-0’dan maçı çevirmek inanmayan bir grubun yapabileceği bir şey değil. Başarabileceğine inanan bir grup vardı. Maçı sonuna kadar bırakmadık. Zaten o şekilde maçı çevirdik. Şampiyonlar Ligi’nde o dönem orada hiçbir maçı kaybetmemiştik. Bir sonraki turda Chelsea’ye elendik ama ilk maçta Kadıköy’de onları da yenmiştik. İnsanın anıları canlanıyor gözünde.

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“KALECİ HİLARİO’NUN ÇEKTİĞİM ŞUTU ÇİZGİDEN ÇIKARMASI BENİ AYLARCA ETKİLEMİŞTİ”

O günkü sevinci hiçbir zaman tarif edemem ve anlatamam. O sezon Sevilla maçından daha çok Chelsea maçını hatırlarım. Hatırlarsanız Chelsea maçında 82.dakikada Uğur Boral’ın orta yaptığı, benim topa gelişine vurduğum ve kaleci Hilario’nun son anda çizgiden çıkardığı top olmasa belki de Chelsea’yi de elemiş olacaktık. Sevilla’daki mutluluk hiçbir zaman tarif edilemez ama Chelsea maçı benim uzun zaman unutamadığım maçlardan biriydi. Bir sonraki eleme turunda Chelsea’ye çektiğim şutu kalecinin çizgiden çıkarması beni aylarca etkilemişti açıkçası. Belki ligde iyi sonuçlar almamıştık o sezon ama Şampiyonlar Ligi’nde önümüze gelen rakibin kim olacağını umursamıyorduk. İnter, Chelsea, CSK Moskova’yı gibi takımları orada eze eze yenmiştik.

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“BU KADROYLA FENERBAHÇE’NİN SEVİLLA’YI YENEBİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM”

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Bu kadroyla Fenerbahçe’nin Sevilla’yı yenebileceğini düşünüyorum. Altay Bayındır’a güveniyoruz, inşallah ona çok iş düşmez. Turu atlayacaklarına inanıyorum. Onun yeri Fenerbahçe camiasında hiçbir zaman doldurulamaz ama Arda Güler’i Alex’e çok benzetiyorum. İnşallah günü geldiğinde Arda’da Alex gibi Fenerbahçe’ye iyi hizmet eder ve onun yakaladığı başarıları yakalar. O güne döndüğümüz zaman özellikle ikinci maçta penaltılara taşıyabilmek, mağlubiyetten o duruma getirmek mucizeydi. Ben hala turu geçeceğimize inanıyordum. Penaltılarda Volkan kalesinde devleşti ve turu geçmiş olduk. 3 tane penaltı çıkarmıştı ve turu zaten o penaltılar getirmişti. O dönemde birçok etken var aslında. Deivid’in orada 2 gol atması, Alex’in performansı ve futbolcuların birlikteliği başka bir olaydı.

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#Fenerbahçe#Sevilla#Gökhan Gönül

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