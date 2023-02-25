İspanyollardan Fenebahçe yorumları: 'Türkiye'de çok zor olacak, kolay bir rakip değil'

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UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda temsilcimiz Fenerbahçe, La Liga’nın güçlü ekiplerinden Sevilla ile eşleşti. UEFA Avrupa Ligi B grubunda Rennes, AEK Larnaca, Dynamo Kiev ile mücadele eden ve 6 maçta topladığı 14 puanla gruptan lider olarak çıkan sarı lacivertli ekip, İspanyol temsilcisi Sevilla ile çeyrek finale çıkmak için mücadele verecek.

Sevilla ile 2007-2008 yılında Şampiyonlar Ligi 2.tur maçında karşılaşan ve rakibini eleyerek çeyrek final sevinci yaşayan Fenerbahçe, İspanyol ekibiyle bu kez Avrupa’nın iki numaralı kupasında karşı karşıya gelecek. 9 Mart’ta İspanya’da oynanacak olan ilk mücadele öncesi İspanyol gazeteciler, Sevilla ve Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’ndeki tur şanslarını Spor Arena’ya değerlendirdi.

“FAVORİ SEVİLLA AMA ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU’NDAKİ MAÇ ÇOK ZOR OLACAK”

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Gonzalo Tortosa (El Chiringuito): Avrupa Ligi’ndeki harika rekorları nedeniyle Sevilla’nın bu eşleşmede favori olduğunu düşünüyorum. La Liga’da iyi bir sezon geçirmiyorlar ama takım Teknik Direktör Jorge Sampaoli ile gelişti. Avrupa Ligi onların rekabeti. Sevilla’daki ilk maç çok önemli çünkü Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda oynanacak rövanş maçı çok hareketli bir seyirciyle, çok zor bir maç olacak. Sevilla, Sanchez-Pizjuan Stadyumu’nda iyi bir sonuç alırsa, turu geçme şanslarının yüksek olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe, rekabetçi bir takım ve Jorge Jesus gibi harika antrenörleri var. Eşleşmede taktiklerin çok önemli olacağını düşünüyorum. Jorge Sampaoli ve Jorge Jesus iki mükemmel antrenör. Harika bir stil savaşı göreceğiz.

“FENERBAHÇE, TURNUVAYI EN ÇOK KAZANAN TAKIMLARDAN BİRİYLE KARŞI KARŞIYA”

Gabriel Galán Corona (El Desmarque): Sevilla’nın favori olduğunu düşünmeme rağmen Sevilla ve Fenerbahçe arasındaki maçlar oldukça eşit geçecek. Jorge Sampaoli'nin takımı, yarışmayı altı kez kazandı ve son yıllardaki en iyi sezonunu geçirmese de bu maçlarda çok fazla deneyime sahip. Fenerbahçe, Ramon Sánchez-Pizjuán'da iyi bir sonuç alırsa sıralama turları için önemli bir adım atmış olacak. Tüm bunlarla birlikte, eşleşmede en şanslı olan takımın Sevilla olduğunu düşünüyorum çünkü Arsenal'den kaçmayı başardılar. Fenerbahçe, rekabeti en ciddiye alan ve turnuvayı en çok kazanan takımlardan biriyle karşı karşıya. Jorge Jesus, Portekiz'de başarılar elde etmiş ve Fenerbahçe'yi UEFA Avrupa Ligi'nde zirveye taşımak için çalışacak çok deneyimli bir teknik direktör. Yolları henüz kesişmemiş olsa da Sevilla'nın sportif direktörü Monchi'nin gündemine zaman zaman giren teknik direktör.

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“FENERBAHÇE KOLAY BİR RAKİP DEĞİL”

Alejandro Saéz (Estadio Deportivo): Şehrin diğer takımı Real Betis, Manchester United ile eşleşti. Eşleşmelerde daha çok korkulan rakipler olduğunu düşünürsek, Fenerbahçe’nin Sevilla için uygun bir maç olduğunu düşünüyorum. Ama kolay bir rakip değil. Ayrıca Türkiye’de çok sıcak bir maç olacak.