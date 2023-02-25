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Fenerbahçe-Konyaspor maçında depremzedelere destek! 'Yaralarımızı birlikte saracağız, bizim canımız Türkiye'

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#Fenerbahçe#Konyaspor#Deprem
Fenerbahçe-Konyaspor maçında depremzedelere destek Yaralarımızı birlikte saracağız, bizim canımız Türkiye
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2023 19:37

Süper Lig'in 23. hafta erteleme maçında depremzedeler untulmadı. Tribünlerde destek pankartları açılırken depremzede çocuklar seremonide yer aldı.

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Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük deprem felaketinin ardından ertelenen maçta Fenerbahçe ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı sarı-lacivertliler 4-0'lık skorla kazandı.

Deprem felaketi sonrasında Süper Lig'in ilk resmi maçında destek görüntüleri ortaya çıktı.

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'EN GÜZEL YARINLAR BİZİM OLACAK'

Fenerbahçe tribünlerinde dev bir pankart açıldı. Kale arkasında yer alan dev pankartta, "Yaşaran gözler umut dolacak. En güzel yarınlar bizim olacak" ifadelerini kullanıldı.

Fenerbahçe-Konyaspor maçında depremzedelere destek Yaralarımızı birlikte saracağız, bizim canımız Türkiye

DESTEK TİŞÖRTLERİYLE ISINDILAR

Sarı-lacivertliler futbolcular, maç önü de ısınmaya siyah tişörtlerle çıktı ve "Geçmiş olsun Türkiyem", arka yüzünde ise "Yaralarımızı birlikte saracağız" mesajı verildi.

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Fenerbahçe-Konyaspor maçında depremzedelere destek Yaralarımızı birlikte saracağız, bizim canımız Türkiye

HAKEMLER DE UNUTMADI

Karşılaşmanın hakemi ve yardımcıları da ısınmaya özel tişörtlerle çıktı. Deprem felaketinde hayatını kaybeden hakem, gözlemci ve temsilciler unutulmadı.

Fenerbahçe-Konyaspor maçında depremzedelere destek Yaralarımızı birlikte saracağız, bizim canımız Türkiye

ALİ KOÇ, DEPREMZEDE ÇOCUKLARLA BİR ARAYA GELDİ

Ayrıca Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, seremoni öncesi depremzede çocuklarımızla bir araya geldi.

Fenerbahçe-Konyaspor maçında depremzedelere destek Yaralarımızı birlikte saracağız, bizim canımız Türkiye

SEREMONİDE YER ALDILAR

Müsabakadan önce gerçekleşen seremonide depremzede çocuklar yer aldı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kahramanmaraş merkezli meydana gelen pek çok şehirde ağır yıkıma neden olan depremden etkilenen çocuklarımızı bu akşam Konyaspor ile oynayacağımız maç önü seremonisinde ağırlayarak onlara Fenerbahçemizin çok kıymetli birer parçası olduklarını hissettireceğiz

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Fenerbahçe-Konyaspor maçında depremzedelere destek Yaralarımızı birlikte saracağız, bizim canımız Türkiye

ATKI, BERE VE ELDİVEN ATILDI

Ayrıca sarı-lacivertli taraftarlar, depremzedeler için atkı, eldiven ve bereleri sahaya attı.

Fenerbahçe-Konyaspor maçında depremzedelere destek Yaralarımızı birlikte saracağız, bizim canımız Türkiye

ŞEHİRLERİN İSİMLERİ SAYILDI

Depremden etkilenen 11 ilin plakasının dakikalarında ise Fenerbahçe'den 'Üşüme Fenerbahçe seninle" şeklinde paylaşımlar yapıldı.

GOLDEN SONRA: 'BİZİM CANIMIZ TÜRKİYE!'

Fenerbahçeli oyuncular, Enner Valencia'nın attığı golden sonra "Bizim canımız Türkiye" yazısının yer aldığı pankart açtılar.

Fenerbahçe-Konyaspor maçında depremzedelere destek Yaralarımızı birlikte saracağız, bizim canımız Türkiye

FORMALARA İLLER YAZILDI

Ayrıca oyuncuların giydiği formalarda ülkemizi yasa boğan deprem felaketinden etkilenen illerimizin isimleri yer aldı. Kaptan Altay’ın formasında ise “Türkiye” yazısı yer aldı.

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Fenerbahçe-Konyaspor maçında depremzedelere destek Yaralarımızı birlikte saracağız, bizim canımız Türkiye

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#Fenerbahçe#Konyaspor#Deprem

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