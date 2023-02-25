Fenerbahçe'de Enner Valencia gollerine devam ediyor! Son 10 golün 7'sine imzasını attı

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Spor Toto Süper Lig’in 23’üncü hafta erteleme maçında Fenerbahçe, Konyaspor’u konuk ediyor. Ülker Stadı’nda saat 19.00’da başlayan mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çaldı. Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Cevdet Kömürcüoğlu üstlendi.

Fenerbahçede teknik direktör Jorge Jesus, 1 maçlık men cezası sebebiyle takımının başında yer alamadı. Sarı-lacivertli ekipte Jesusun yerine yardımcı antrenör Joao de Deus görev aldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Adana Demirspor maçının 11ine göre 2 değişiklikle Konyspor karşılaşmasına çıktı. Sarı-lacivertli ekipte, Mert Hakanın yerine Zajc, Batshuayinin yerine ise King görev aldı. Fenerbahçe, mücadeleye şu 11le çıktı: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, Zajc, Arao, İrfan, Rossi, King, Valencia.

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FENERBAHÇEDE 5 EKSİK

Fenerbahçe, Konyaspor maçına 5 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte; Alioski, İsmail Yüksek ve Joao Pedro teknik ekip tercihi nedeniyle kadroda yer almazken, son antrenmanda sakatlanan Luan Peres, mücadelede görev alamadı. Bu oyuncuların yanı sıra Adana Demirspor karşılaşmasında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Batshuayi, Konyaspor mücadelesinde forma giyemedi.

OSTERWOLDE YEDEK SOYUNDU

Fenerbahçenin İtalya Serie B ekiplerinden Parma’dan kadrosuna kattığı Jayden Oosterwolde, Konyaspor mücadelesine yedek soyundu. Kadıköyde sarı-lacivertli forma ile ilk mücadelesinde çıkan Oosterwolde, forma bekledi.

HAKEMLER VE İKİ TAKIM FUTBOLCULAR ISINMAYA SİYAH TİŞÖRTLE ÇIKTI

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem felaketinin ardından Fenerbahçe ile Konyaspor karşılaşması öncesinde iki takım futbolcuları ile mücadelenin hakemleri siyah tişörtle ısınmaya çıktı. Tişörtlerin ön kısmında Geçmiş Olsun Türkiyem arka kısmında ise Yaralarımızı Birlikte Saracağız yazısı yer aldı.

Konyaspor seremoniye Futbol Ailesi 1 Martta Canlı Yayında #OmuzOmuza, Fenerbahçe ise Acımızın Tarifi Yok Ülkemizin Başı Sağ Olsun yazılı pankartla çıktı.

Fenerbahçeli futbolcuların mücadelede giydikleri formaların arkasında ise deprem felaketinin yaşandığı illerin isimleri yer aldı.

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TFF BAŞKANI VE KULÜP BAŞKANLARI ÜLKER STADINDA

Fenerbahçe ile Konyaspor arasındaki maçı; Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz tribünden takip etti.

DEPREMZEDELER UNUTULMADI

Fenerbahçe Kulübü, depremzede hayatını kaybedenleri unutmadı. Ülker Stadyumundaki reklam panoları ve skorboardlarda deprem felaketinde vefat eden dernek üyeleri, çalışanlar ve taraftar gruplarının isimleri ile Yaraları Birlikte Saracağız, Bizim Canımız Türkiye ve Ülkemizin Başı Sağ Olsun, Hepimize Geçmiş Olsun yazıları yer aldı. Doğu Tribününde (Maraton Tribünü) Acımız Tarifsiz, Başımız Sağ Olsun, Güney Tribününde (Okul Açık Tribünü) ise Yaşaran Gözler Umut Dolacak, En Güzel Yarınlar Bizim Olacak pankartı açıldı.

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Öte yandan tribünlerde yer alan taraftarların birçoğu siyah kıyafet giydi. Türkiye Üşüme Fenerbahçe Seninle şeklinde tezahüratta bulunan sarı-lacivertli taraftarlar, yanlarında getirdikleri atkı, bere ve eldivenleri deprem bölgesine gönderilmesi için stat zeminine attı.

DEPREMZEDE ÇOCUKLAR SEREMONİDE

Yaşanan deprem felaketinin ardından İstanbula gelerek Sancaktepe Mahmut Celalettin Ökten KYK yurdunda konaklayan vatandaşların çocukları arasından seçilen, 24 depremzede çocuk seremonide yer aldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce yapılan çalışma kapsamında seremoniye çıkan çocuklar sonrasında Batı Tribününde (Fenerium Tribünü) görevliler ile birlikte karşılaşmayı izledi.

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Karşılaşma öncesi ise Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, depremzede çocuklarla bir araya geldi.

ENNER VALENCIA YİNE BOŞ GEÇMEDİ

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia, Konyaspor karşısında ilk yarıda 2 gol birden buldu.

Müsabakanın 13. dakikasında penaltıdan perdeyi açan Valencia, 45+6. dakikada fantastik bir vuruşla skoru 2-0'a getirdi.

Sarı lacivertli formayla ligde 22. golünü atan Enner Valencia, son Fenerbahçe'nin attığı son 10 golün 7'sini kaydetti.

Bu sezon Süper Lig'de üçüncü kez 3+ maçlık gol serisi yakalayan Enner Valencia, Papiss Cisse'den (2019/20) bu yana aynı sezonda bunu başaran ilk isim oldu.