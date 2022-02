Fenerbahçe - Kayserispor maçı sonrası İsmail Kartal'ın sözleri Hikmet Karaman'ı çok sinirlendirdi: 'Adama sorarlar, ne oynadın?'

Haberin Devamı

Fenerbahçe galibiyeti sonrası İsmail Kartal'ın "Kayserispor futbol adına hiçbir şey ortaya koymadı, oyunu domine ettik." sözleri hatırlatılan Hikmet Karaman, 9 eksikle gelip 10 kişi kalmalarına rağmen iyi mücadele verdiklerini söyledi.

İsmail Kartal'ın sözlerine yanıt veren Hikmet Karaman, Fenerbahçe'nin sadece 2 pozisyon bulduğunu belirterek, "Basın toplantılarını izliyorum, cevap vermeyeceğim. Cevap vermek bana yakışmaz. Adama sorarlar... 'Ne oynadın? Kaç pozisyon buldun?' diye. Bir eksik kalmışız, ne yapacağız? İki tane pozisyon verdik. En azından bir plana sağdık kaldık. Şunu da diyebilirim, ligde 2-0 galipken, 4-0 yapabilirdik. Biz bir şey dedik mi? Maçtan önce 9 oyuncumuzun eksik olduğunu söyledik mi? Evet şanslıyız. Rakibe vurdu gol oldu. Ancak şans, hazırlıklı olana güler. Ramazan’ın golü olması açısından çok mutluyuz. Fenerbahçe önemli bir takım, büyük bir camia. Kayseri olarak, bir Anadolu takımı olarak çeyrek finale kalmak çok önemliydi. Önümüzde bir Galatasaray maçı var. Galatasaray maçına odaklanıp orada çok iyi bir sonuç alıp dönmek istiyoruz" " şeklinde konuştu.

Kadıköy'de oynanan maçta son dakika yenilen golle kupaya veda eden Fenerbahçe'de İsmail Kartal, galibiyet için her şeyi yaptıklarını ancak hak etmedikleri bir sonuç aldıklarını kaydetti.

Kayserispor'un futbol adına hiçbir şey ortaya koyamadığını ancak hak etmedikleri bir sonuçla elendiklerini belirten Kartal, "Fenerbahçe her şeyi yaptı, baştan sona üstün oynadık. Kayserispor futbol adına hiçbir şey ortaya koymadı, oyunu domine ettik. Çok fazla istememize rağmen golü bulamadık. Auta giden top, birine çarpıyor ve kalemizde gol oluyor. Böyle elenmeyi hak etmedik. Oyunumuzu geliştirdiğimizi görebiliyorum. Objektif olanlar da bunu görüyordur." diye konuştu.

Basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, maçı sonuna kadar domine ettiklerini ifade ederek, "Her bölgede rakibe baskı kuran, topu kazanan, golü arayan ve golü atıp turu geçmek istiyorduk. Çünkü 3’lü sistemden 4’lü sisteme geçtik. Birkaç galibiyet alarak oyuncularımın özgüvenini daha fazla geri kazanacağını planlıyorduk. Bu akşam gerçekten maç başından sonuna kadar oyunu tamamen domine eden, rakibin üstüne giden, futbol oynamaya çalışan, bütün organizasyonlarımızı merkezden kanattan deneyerek yaptık. Golü bulamadık. Son saniyede golü yedik ve elendik, üzgünüz. Son zamanlarda yediğimiz tüm gollere bakıyorum, birilerine çarpıyor, hep bu şekilde. Bizim vurduğumuz toplar ya rakipten ya direkten dönüyor. Şanssızlık var. Oyuncularımızın bazıları baskı altında, istediklerini yapamıyorlar. Daha net, daha belirgin koyacakları performansı bundan dolayı koyamıyorlar. Bunun üstesinden gelmek için gece gündüz çalışıyoruz. Futbolumuzun geliştiğini her gün görüyorum. Objektif futbolu takip edenlerde bunu görebilirler. Her şeyi yaptık, denedik golü bulamadık. Son saniyede bizim barajda arkadaşımıza çarptı gol yedik ve kaybettik önümüze bakacağız. Kayserispor savunma anlamında direndiler ve son saniyede gelen golle maçı kazandılar" şeklinde konuştu.

"Futbolun doğrularını Fenerbahçe yaptı"

Maçtaki net pozisyon durumuna değinen Kartal, "6,7 tane en az net pozisyonumuz var. Kimseyle polemiğe girmek istemiyorum. Futbolu konuşacaksak futbolun tüm doğrularını Fenerbahçe yaptı. Futbolun adaleti Kayseri'ye tecelli etti. Kayserispor’a başarılar dilerim" diye konuştu.

Taraftar, basketbol takımını seçti

Kadıköy'deki maça ilgi göstermeyen Fenerbahçeli taraftarlar, soluğu Ataşehir'de aldı. Fenerbahçe Beko, son 9 maçını kazanan uzak ara lider durumdaki Real Madrid'i 15 sayılık farkla mağlup etti. Salonu tamamen dolduran taraftarlar, Madrid zaferine büyük katkı verdi.

Ülker Arena kapalı gişe

Ülker Arena'nın 10. yılında Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de tarihi zaferlerinden birine imzasını attı. Sarı-Lacivertliler'in son dönemde basketboldaki başarılı performansıyla birlikte taraftarlar da salonda takımlarına tam destek verdi.