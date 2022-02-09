Clausura ligi Fenerbahçe’si de aynı

Malumunuz Ali Koç dönemi Fenerbahçe’si nedense her sezonu iki ayrı bölüm gibi oynuyor: Bu sezon Apertura (açılış) Ligi’nde hoca Vitor Pereira, formasyon 3-4-2-1’di. Clausura (kapanış) Ligi hocasıysa İsmail Kartal. Onun tercih ettiği formasyon 4-2-3-1... Değişen sadece formasyon da değil. Anlayış farklı, oyuncuların pozisyonları farklı, oyun farklı. Her şey bir kez daha sil baştan...

ÜRETiM YAPAMADI, ŞAŞIRTMADI

İsmail Kartal, belli ki Başakşehir maçı 2. yarısındaki silik görüntüden rahatsız olmamış ki Kayseri önüne hemen hemen aynı anlayış ve aynı oyuncularla çıktı: En uçta Berisha, on numarada Ozan, sağ açıkta Samuel’le... Bu oyunculardan kurulu ön taraf Başakşehir maçı 2. devresinde hiçbir şey üretememişti; Kayseri karşısında da şaşırtmadılar. Kayseri’nin çeşitli sebeplerle 10 oyuncusu eksik olmasına, üçüncü kaleciyle sahaya çıkmalarına, oyunu tamamen kendi yarı alanlarında kabul etmelerine rağmen Fenerbahçe 45 dakika boyunca yine herhangi bir üretim yapamadı. Topa sahip oldular ama Mert Hakan’ın bireysel çabaları dışında ön tarafta net bir aksiyonu yoktu sarı-lacivertlilerin.

NET BİR PLAN YOKTU

İkinci devrede Kayseri 10 kişi kalınca İsmail Kartal ön tarafta farklı denemeler yaptı: Önce on numaraya Ozan’ın yerine Pelkas geçti. Sonra Pelkas kanada kaydı, Serdar Dursun’la santrforları ikiledi Kartal. Ardından Samuel’i beke kaydırıp, ön tarafa Rossi enjeksiyonu yaptı. Bu değişiklikler ev sahibi ekibi bir miktar hareketlendirse de ortada net bir oyun aklı yoktu. Net bir plan yoktu. Oyun tamamen kenar ortalarına döndü son yarım saatte. Berisha ve Serdar havada yarım fırsatlar yakalasalar da tehlikeye dönüştüremediler bu ortaları.

TEBRİKLER HİKMET KARAMAN’A

Dün İsmail Kartal takımının can çekişen oyununa kenardan herhangi bir pozitif tesir yapamazken, devre arası yaptığı üç değişiklikle takımını canlandıran Hikmet Karaman’ı tebrik etmek lazım. Durağan Abdülkadir Parmak’ın yerine giren Attamah hareket kattı. Cardoso da kontrataklara can verdi. Ve bu doğru müdahalelerin ödülünü biraz da şansın yardımıyla aldı Hikmet Karaman.