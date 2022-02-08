Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Kayserispor maçı değerlendirmesi: "Hak etmedik"

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Koronavirüsü bilmişti... Bill Gatesten yeni uyarılar geldiKoronavirüsü bilmişti... Bill Gates'ten yeni uyarılar geldi!#Bill Gates
Sağlık Bakanlığı’ndan uyarı: İzmarit bulaş kaynağıSağlık Bakanlığı’ndan uyarı: İzmarit bulaş kaynağı#İzmarit
Kartalın sözleri Karamanı çıldırttı: Adama sorarlar...Kartal'ın sözleri Karaman'ı çıldırttı: 'Adama sorarlar...'#Fenerbahçe
Elektrik faturasını düşürecek 4 formülElektrik faturasını düşürecek 4 formül#Elektrik Faturası
Elektrik, fatura, gaz, kuru fasulye, Turgay GülerElektrik, fatura, gaz, kuru fasulye, Turgay Güler#Turgay Güler
Kazdağlarında mahsur kalan 21 kişi için kurtarma çalışması sürüyorKazdağları'nda mahsur kalan 21 kişi için kurtarma çalışması sürüyor#Kazdağları
En büyük kâbusu gerçek oldu... 4 yıl aynı numaralara oynamıştıEn büyük kâbusu gerçek oldu... 4 yıl aynı numaralara oynamıştı#İngiltere
Çanakkale Köprüsü hazırÇanakkale Köprüsü hazır#1915 Çanakkale Köprüsü
50 kent alarmda Peş peşe uyarılar... Sıcaklık düşüyor50 kent alarmda! Peş peşe uyarılar... Sıcaklık düşüyor#Meteoroloji
Bitcoin için adil fiyat belirlendiBitcoin için adil fiyat belirlendi#Bitcoin
Bakan Nebatinin Londra temaslarının ayrıntıları belli olduBakan Nebati'nin Londra temaslarının ayrıntıları belli oldu#Nurettin Nebati
FETÖ’nün sahte belgesini ‘devlet sırrı’ zannetmişFETÖ’nün sahte belgesini ‘devlet sırrı’ zannetmiş!#FETÖ
Elektrik faturalarına çözüm aranıyorElektrik faturalarına çözüm aranıyor#Elektrik Faturası
Fenerbahçe, 10 kişilik Kayserispora elendiFenerbahçe, 10 kişilik Kayserispor'a elendi#Süper Lig
Güvercini kurtarmak için kollarını feda etmişti Yardım sırası şimdi bizdeGüvercini kurtarmak için kollarını feda etmişti! Yardım sırası şimdi bizde#Ramazan Taşdemir
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Kayserispor maçı değerlendirmesi: "Hak etmedik"

#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Kayserispor

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor'a elendikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Haberin Devamı

Kadıköy'de oynanan maçta son dakika yenilen golle kupaya veda eden Fenerbahçe'de İsmail Kartal, galibiyet için her şeyi yaptıklarını ancak hak etmedikleri bir sonuç aldıklarını kaydetti.

Kayserispor'un futbol adına hiçbir şey ortaya koyamadığını ancak hak etmedikleri bir sonuçla elendiklerini belirten Kartal, "Fenerbahçe her şeyi yaptı, baştan sona üstün oynadık. Kayserispor futbol adına hiçbir şey ortaya koymadı, oyunu domine ettik. Çok fazla istememize rağmen golü bulamadık. Auta giden top, birine çarpıyor ve kalemizde gol oluyor. Böyle elenmeyi hak etmedik. Oyunumuzu geliştirdiğimizi görebiliyorum. Objektif olanlar da bunu görüyordur." diye konuştu.

Gözden Kaçmasın

Fenerbahçe 0-1 Kayserispor / Maç sonucu ve özetiFenerbahçe 0-1 Kayserispor / Maç sonucu ve özetiHaberi görüntüle

Basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, maçı sonuna kadar domine ettiklerini ifade ederek, "Her bölgede rakibe baskı kuran, topu kazanan, golü arayan ve golü atıp turu geçmek istiyorduk. Çünkü 3’lü sistemden 4’lü sisteme geçtik. Birkaç galibiyet alarak oyuncularımın özgüvenini daha fazla geri kazanacağını planlıyorduk. Bu akşam gerçekten maç başından sonuna kadar oyunu tamamen domine eden, rakibin üstüne giden, futbol oynamaya çalışan, bütün organizasyonlarımızı merkezden kanattan deneyerek yaptık. Golü bulamadık. Son saniyede golü yedik ve elendik, üzgünüz. Son zamanlarda yediğimiz tüm gollere bakıyorum, birilerine çarpıyor, hep bu şekilde. Bizim vurduğumuz toplar ya rakipten ya direkten dönüyor. Şanssızlık var. Oyuncularımızın bazıları baskı altında, istediklerini yapamıyorlar. Daha net, daha belirgin koyacakları performansı bundan dolayı koyamıyorlar. Bunun üstesinden gelmek için gece gündüz çalışıyoruz. Futbolumuzun geliştiğini her gün görüyorum. Objektif futbolu takip edenlerde bunu görebilirler. Her şeyi yaptık, denedik golü bulamadık. Son saniyede bizim barajda arkadaşımıza çarptı gol yedik ve kaybettik önümüze bakacağız. Kayserispor savunma anlamında direndiler ve son saniyede gelen golle maçı kazandılar" şeklinde konuştu.

"Futbolun doğrularını Fenerbahçe yaptı"

Haberin Devamı

Maçtaki net pozisyon durumuna değinen Kartal, "6,7 tane en az net pozisyonumuz var. Kimseyle polemiğe girmek istemiyorum. Futbolu konuşacaksak futbolun tüm doğrularını Fenerbahçe yaptı. Futbolun adaleti Kayseri'ye tecelli etti. Kayserispor’a başarılar dilerim" diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Kayserispor

BAKMADAN GEÇME!

Çanakkale Köprüsü hazır

Çanakkale Köprüsü hazır

#1915 Çanakkale Köprüsü
Güvercini kurtarmak için kollarını feda etmişti... Yardım sırası şimdi bizde

Güvercini kurtarmak için kollarını feda etmişti... Yardım sırası şimdi bizde

#Ramazan Taşdemir
Pekin Açlık oyunları

Pekin Açlık oyunları

#Pekin Kış Olimpiyatları

BAKMADAN GEÇME!

Çanakkale Köprüsü hazır

Çanakkale Köprüsü hazır

#1915 Çanakkale Köprüsü
Güvercini kurtarmak için kollarını feda etmişti... Yardım sırası şimdi bizde

Güvercini kurtarmak için kollarını feda etmişti... Yardım sırası şimdi bizde

#Ramazan Taşdemir
Pekin Açlık oyunları

Pekin Açlık oyunları

#Pekin Kış Olimpiyatları