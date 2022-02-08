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Fenerbahçe 0-1 Kayserispor / Maç sonucu ve özeti

#Süper Lig#Fenerbahçe#Kayserispor
Fenerbahçe 0-1 Kayserispor / Maç sonucu ve özeti

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Kayserispor'u ağırlayan Fenerbahçe, son dakikada yediği golle 1-0 yenilerek kupaya veda etti.

Fenerbahçe - Kayserispor maçından öne çıkan fotoğraflarFenerbahçe - Kayserispor maçından öne çıkan fotoğraflar
Fenerbahçe - Kayserispor maçından öne çıkan fotoğraflar

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Süper Lig'de şampiyonluk yarışının çok uzağında kalan Fenerbahçe'de Türkiye Kupası asıl hedef haline gelirken son 16 turu maçında Kayserispor'u konuk etti.

Kadıköy'de yağmur altında oynanan mücadelede iki takım futbolcuları da zor anlar yaşarken gol pozisyonu açısından kısır geçen bir 90 dakika oldu.

İLK DEVREDE KIRMIZI ÇIKTI

Müsabakanın ilk devresinde net bir gol pozisyonu yaşanmazken üst üste çalımlarla ceza sahasına girmeye çalışan Ozan Tufan, Uğur Demirok'un sert müdahalesiyle yerde kaldı.

Pozisyon sonrası VAR'a giden hakem Arda Kardeşler, sarı kartını iptal edip kırmızı kartla Uğur Demirok'u ihraç etti.

MERT HAKAN DİREĞİ GEÇEMEDİ

Mücadelenin ikinci yarısında her iki takım da gol bulmak için atak yaparken Mert Hakan'la Fenerbahçe direği geçemedi

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73. dakikada uzaktan sert bir şut çıkaran Mert, direği geçemezken mücadelenin tek golü Kayserispor'dan geldi.

GALİBİYET GOLÜ SON DAKİKADA GELDİ

90+3. dakikada kullanılan serbest vuruşta Ramazan Civelek'in şutu savunmaya çarptı ve ağlarla buluştu.

Kayserispor bu golle adını çeyrek finale yazdırırken Fenerbahçe kupaya veda etti.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

20. dakikada Ferdi Kadıoğlu’nun pasıyla sol kanatta topla buluşan Osayi Samuel’in rakiplerini geçerek ceza sahası içine girip çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bilal Bayazit’ta kaldı.

39. dakikada ceza sahası dışından Carlos Mane’nin vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden farklı şekilde dışarıya gitti.

40. dakikada ceza sahası dışı sağ tarafından Mert Hakan Yandaş’ın ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Mergim Berisha’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

45+1. dakikada Ozan Tufan rakiplerini geçerek ceza sahası içine girerek Uğur Demirok'un müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Arda Kardeşler ilk olarak Uğur'a sarı kart verdi. Daha sonra VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Arda Kardeşler, Uğur Demirok'a direkt kırmızı kart göstererek oyundan attı.

54. dakikada Dimitrios Pelkas’ın ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bilal Bayazit’ta kaldı.

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57. dakikada sol kanattan Ferdi Kadıoğlu’nun ortasında ceza sahası içinde Mergim Berisha’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya gitti.

67. dakikada sağ kanattan Diego Rossi’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

72. dakikada Mert Hakan Yandaş’ın ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına döndü.

90+1. dakikada Serdar Dursun’un ceza sahası dışı sol tarafından ortasında ceza sahası içinde Mergim Berisha’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya gitti.

90+4. dakikada Ramazan Civelek’in ceza sahası dışı sol tarafından kullandığı serbest vuruşta barajdaki Mergim Berisha’ya çarpan top yön değiştirerek ağlara gitti. 0-1

MAÇTAN NOTLAR

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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor’u konuk etti. Saat 20.30’da başlayan maçta hakem Arda Kardeşler düdük çaldı. Kardeşler’in yardımcılıklarını Mehmet Kısal ile Hakan Yemişken üstlendi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Lig’de son oynanan Medipol Başakşehir maçına göre Kayserispor karşısına 3 değişiklikle çıktı. Kartal, Sosa’nın yerine Ozan’a, İrfan Can’ın yerine Mert Hakan’a, Pelkas’ın yerine ise Valencia’ya görev verdi. İsmail Kartal, mücadeleye şu 11’le çıktı: Berke, Nazım, Min-jae, Szalai, Ferdi, Osayi-Samuel, Ozan, Crespo, Mert Hakan, Valencia, Berisha.

SARI-LACİVERTLİLERDE 6 EKSİK

Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor karşısına 6 eksikle çıktı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Altay, Novak, Gustavo, İrfan Can, Mesut Özil ve gribal enfeksiyonu bulunan Zajc forma giyemeyen isimler oldu.

MERT HAKAN 5 MAÇ SONRA 11’DE

Fenerbahçe’de tecrübeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, 5 maç sonra ilk 11’de görev aldı. Süper Lig’de son olarak Adana Demirspor karşısında ilk 11’de görev alan Mert Hakan, Fraport TAV Antalyaspor, Altay ve Demir Grup Sivasspor maçlarında görev alamamıştı. Mert Hakan, ligdeki son maçta Medipol Başakşehir’e karşı oyuna sonradan dahil olmuştu. 

TARAFTARIN İLGİSİ AZ

Fenerbahçeli taraftarlar, Yukatel Kayserispor maçına ilgi göstermedi. Ülker Stadyumu’nda oynanan maça az sayıda taraftar geldi.

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#Süper Lig#Fenerbahçe#Kayserispor

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