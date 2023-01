Fenerbahçe - Kasımpaşa maçından sonra herkes Enner Valencia ve Arda Güler'i konuşuyor! "Canavarlaştı, Barcelonalı Gavi gibi..."

Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa kozlarını paylaştı. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 5-1'lik skorla kazandı.

Karşılaşmanın 24. dakikasında Kasımpaşa, Fall'un golüyle öne geçti. Sarı-lacivertliler, 37 ve 39. dakikalardada Enner Valencia'nın kaydettiği gollerle geri dönmeyi başardı. Valencia, 52. dakikada skoru 3-0'a getirirken 69. dakikada farkı 4'e çıkaran golü de attı. Son sözü ise 90+2. dakikada Batshuayi söyledi: 5-2.

Bu sonuçla birlikte galibiyet serisini 3 maça çıkaran Fenerbahçe, puanını 44'e yükseltti ve lider Galatasaray'ı 4 puan geriden takibini sürdürdü. Kasımpaşa ise 19 puanda kaldı.

PENALTIDA İLGİNÇ ANLAR

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 5-1 mağlup ettiği Süper Lig'in 21. hafta maçında ilginç anlar yaşandı. Karşılaşmanın 33. dakikasında Batshuayi'nin pasında topla buluşan Enner Valencia, Graovac'ın müdahalesiyle yerde kaldı ve 33. dakikada hakem Volkan Bayarslan penaltı kararı verdi.

BATSHUAYI TOPU ELİNE ALDI AMA...

Penaltı kazanan Fenerbahçe'de topun başına Michy Batshuayi geldi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus sinirli bir şekilde Arao'yu yanına çağırdı ve penaltıyı Valencia'nın kullanmasını istediğini söyledi.

Arao'nun Batshuayi'ye Jesus'un isteğini söylemesinin ardından topu Enner Valencia aldı. 35. dakikada kullanılan penaltıda top direkten döndü. Ekvadorlu yıldız pozisyonu golle tamamlasa da üst üste iki vuruş yaptığı için gol önce iptal edildi.

PENALTI İÇİN 'TEKRAR' KARARI

Hakem Volkan Bayarslan, Kasımpaşa kalecisi Erdem'in penaltıda çizgi ihlali yaptığı gerekçesiyle penaltı tekrarı istedi. VAR'dan onay bekleyen Volkan Bayarslan, penaltının tekrar edilmesini istedi.

'ARDA GÜLER' SESLERİ

İkinci penaltı kullanılmadan önce tribünlerin penaltıyı Arda Güler'i atması yönünde tezahüratlar yapılırken Valencia 37. dakikada hata yapmadı ve penaltıyı gole çevirdi. Valencia, penaltı golünden 2 dakika sonra bir kez daha ağları sarstı ve takımını 1-0'dan 2-1 öne geçirmiş oldu.

ENNER VALENCIA ŞOV YAPIYOR

Bu sezon oyunu ve golleriyle Fenerbahçe'nin en formda oyuncularından olan Enner Valencia, Kasımpaşa ağlarına 37, 39, 52 ve 69. dakikalarda 4 gol birden bırakarak ligdeki gol sayısını 19 yaptı. 33 yaşındaki Enner Valencia, profesyonel futbolculuk kariyerinde ilk kez bir maçta dört gol attı.

ALEX'TEN SONRA İLK

Bu sezon Süper Lig'deki 19. golünü Kasımpaşa ağlarına gönderen Enner Valencia, Alex de Souza'dan (28 gol; 2010/11) bu yana bir sezonda en yüksek sayıya ulaşan Fenerbahçe oyuncusu oldu.

Ayrıca Enner Valencia, 2011'de Alex de Souza'nın Ankaragücü maçında attığı 5 golün ardından Fenerbahçe formasıyla bir maçta en fazla gol atan futbolcu oldu. (4 gol - Kasımpaşa)

TÜM KULVARLARDA 26 GOL KATKISI

Valencia, Fenerbahçe formasıyla bu sezon çıktığı Süper Lig, Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası maçlarında 22 gol atıp 4 de asist yaptı.

GÜNTEKİN ONAY: ENNER VALENCIA CANAVARLAŞTI

Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında maça durgun başladı. Mamadou Fall’un konuk ekibi 1-0 öne geçiren golüne kadar bu tutuk görüntü devam etti. Enner Valencia’nın penaltı golünden sonra ritim bulan ve tempoyu artıran Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu’nun şık asisti ve gecenin süper starı Enner Valencia’nın volesiyle henüz ilk yarı bitmeden 2-1’lik üstünlük sağladı.

KARiYERiNiN EN iYi SEZONU

Enner Valencia, başka seviye bir oyuncuya dönüştü. Kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor. Her şeyden önce son derece diri ve etkili. Gollerin dışında da rakip savunmanın dengesini bozan bir oyun tarzı var. Ekvadorlu golcünün dışında dün Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler ve Willian Arao iyi futbol oynadılar. Arda’nın ayağına top çok yakışıyor ve 3’üncü gol öncesindeki direkten dönen aşırtması harikaydı. Farklı bir oyun zekasına sahip Arda Güler bu şekilde süre aldıkça özgüvenini ve tecrübesini artırarak gelişecek.

KASIMPAŞA’NIN iŞi ZOR

Fenerbahçe dün aldığı farklı galibiyetle zorlu maç takvimi öncesinde moral buldu ve sezonun ilk bölümünden kesitler sundu. Kasımpaşa için ise ilk 15 dakika dışında olumlu bir çıkarım yapmak mümkün değil. Ne etkili hücum yapabiliyorlar, ne de savunma dirençleri var. Bu görüntüleriyle işleri kolay değil.

UĞUR MELEKE: PARA VERİP BİLET ALMAYA DEĞECEK ADAM ARDA GÜLER

Dünya Kupası sonrası Jesus’un performansını iki ayrı pencerede değerlendirmek gerek: İlk 4 maçta (Trabzon, Hatay, Antalya, Galatasaray önünde) ilk 11’de sadece 14 farklı oyuncu kullandı. Kötülerde ısrar etti. Forma adaletini sarstı. Bedelini de zirveyi kaybederek ödedi. Ancak Galatasaray hezimeti sonrasındaki 3 maçta (Antep, Ümraniye ve Kasımpaşa önünde) kadro genişliğini hatırladı tekrar. Alioski ve Mert, Antep’te ilk kez ligde ilk 11 şansı bulmuşlardı. Dün de Arda ligde ilk kez ilk 11 oynadı. Ve çok net bir gerçek ortaya çıktı tekrar: Fenerbahçe’nin ligde yarış için gayet yeterli, geniş ve kaliteli bir kadrosu var. Dün de o geniş kadronun ödülünü aldı Jesus.

AYNEN BARCELONALI FUTBOLCU GAVi GiBi

Dün Kadıköy’de Valencia golleriyle yıldızlaştı. Ferdi yüksek standardını sürdürdü. Haftalardır istikrarla kötü oynayan Crespo’nun formasını geç de olsa alan Zajc verimliydi. Ancak futbolu seven herkesin dün sahada her hareketini zevkle takip ettiği adam şüphesiz ki ARDA GÜLER’di. Aynen Barcelonalı Gavi gibi yıllardır bu formayı bekliyormuşçasına hazır, 40 senedir Süper Lig’de oynuyormuşçasına olgundu. Üçüncü gol öncesi yaptığı aşırtma “Arda de Souza” işiydi kesinlikle. Nasıl futbol izlemeyi seven herkes Hagi’yi izlemeyi seviyorsa, Sergen’i-Alex’i sahada görünce mutlu oluyorsa, Arda Güler’in de bence sporseverlerde yarattığı his bu. Statta izlemek için para verip bilet almaya değecek adam o...

AHMET ENGiN SEZONUN SÜRPRiZ PAKETLERiNDEN

Bu maçtan her iki hocanın da çıkardığı bazı dersler olduğunu tahmin ediyorum ben:

1- Ahmet Engin sezonun sürpriz paketlerinden. Dün sol açıkta şans buldu, Chouiar’nın da oraya yakın oynamasıyla bir dengesizlik yarattılar. Bence Selçuk Hoca’nın gelecek haftalarda da hücum planı olarak kullanabileceği bir model oluştu orada.

2- İrfan Can Kahveci sağ kanatta daha etkili. Zira topu çizgiye yakın alıp içeriye kat edip solla şut/pas kullanmaya daha yatkın.

3- Samet Akaydın’ın geriden top kullanma konusunda zafiyetleri var. Elbette yeni bir kent, yeni bir takımda bir bocalama süresi olacaktır ama dün kurulumda yaptığı bolca hata vardı Samet Akaydın’ın.