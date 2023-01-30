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Son Dakika: Nihat Kahveci'den Fenerbahçe yönetimine Enner Valencia çağrısı!

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#Fenerbahçe#Enner Valencia#Sözleşme
Son Dakika: Nihat Kahveciden Fenerbahçe yönetimine Enner Valencia çağrısı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2023 08:43

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 5-1 mağlup ettiği maçın ardından Nihat Kahveci değerlendirmelerde bulundu. Eski milli futbolcu, sarı-lacivertli yıldız için Fenerbahçe yönetimine çağrı yaptı.

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Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı 5-1 mağlup etti. Sarı lacivertli takımda Enner Valencia, Kasımpaşa ağlarına gönderdiği 4 golle geceye damga vurdu.

TRT Spor yorumcusu Nihat Kahveci, kariyerinin en iyi sezonunu geçiren ve yaza sözleşmesi sona erecek olan Enner Valencia'nın takımdaki geleceğine ilişkin sarı lacivertli yönetime çağrıda bulundu.

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Son Dakika: Nihat Kahveciden Fenerbahçe yönetimine Enner Valencia çağrısı

Nihat Kahveci'nin sözleri:

1 gol atarsın överiz, 2 atarsın, 3 atarsın överiz ama 4 gol atarsan tarihe geçersin. Valencia da tarihe geçti. Jesus'un bugün akıllı hamleleri vardı. Maçı yaşadığını gördük. Son dönemde o eski enerjisi yoktu, bugün o eski enerjisini gördük. Golden önce taçı hızlı kullandırttı, penaltıdan önce Batshuayi'ye bağırıp Valencia'nın atmasını sağladı, Valencia ile Ferdi'yi alkışlattı... Hep maçın içindeydi bugün. Fenerbahçe yönetiminin yerinde olsam maç biter bitmez Valencia'nın yanına elimde sözleşmeyle gider, fiyat bölümüne de istediğini yazdırtırım.

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Aykut Kocaman'ı geçebilir

Fenerbahçe’nin farklı kazandığı Kasımpaşa karşılaşmasında dört gol atarak galibiyete imza atan Enner Valencia, kulüp tarihinin en golcü kralı olma hedefinde. Ekvadorlu oyuncu dünkü karşılaşmada attığı gollerden sonra bu sezonki toplam sayısını 19’a çıkarttı. Henüz daha ikinci devrenin başı oynanırken, 17 maça çıkan ve 19 rakamına ulaşan sarı lacivertli oyuncu maç başına 1.11’lik ortalama ile oynuyor. Valencia aynı ortalamalarla devam etmesi halinde ligde kalan 16 maçta 17 gol daha atarak 35 gole ulaşabilecek.

Alex'ten bu yana en golcü Fenerli

Kanarya’nın tarihinde en golcü kral unvanı Aykut Kocaman’a ait. Kocaman 103 gollük rekorun kırıldığı 1988- 89 şampiyonluk sezonunda 29 kez fileleri havalandırarak krallık tacını takmıştı. Fenerbahçe tarihinde Alex de Souza’nın 2011-12 sezonunda 28 gollü, Tanju Çolak’ın 1992-93 sezonunda 27 gollü, Kocaman’ın ayrıca 1994-95’te yine 27 gollü krallıkları bulunuyor. Valencia şu anda ayrıca Alex’ten bu yana bir sezonda en çok gol atan Fenerli oldu.

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En fazla Kasımpaşa'ya gol attı

Sarı lacivertli kulüp tarihine geçecek rakamlar yakalayan Valencia bu sezon 10 farklı maçta gol atarken bu alanda da Süper Lig’de ilk sırada bulunuyor. Sarı lacivertli golcü ilk devrede 6-0’lık karşılaşmada duble yaptığı Kasımpaşa ağlarına 2020-21’de 3-2’lik maçta da 2 gol atmıştı. Valencia, Süper Lig’de en fazla golü 8 ile lacivert beyazlı takım kalesine yolladı.

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#Fenerbahçe#Enner Valencia#Sözleşme

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