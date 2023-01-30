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Fenerbahçe - Kasımpaşa maçında kural hatası iddiası! Enner Valencia'nın kullandığı penaltıda...

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#Fenerbahçe#Kasımpaşa#Süper Lig
Fenerbahçe - Kasımpaşa maçında kural hatası iddiası Enner Valencianın kullandığı penaltıda...
Murat Fevzi Tanırlı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2023 07:00

Direkten dönen vuruşta tekrar kararının kurallara aykırı olduğu belirtiliyor. Valencia’nın penaltısında top direkten dönerken, kaleci çizgi ihlali yaptığı için atış tekrarlandı. F.Bahçeli futbolcu ikinci atışı gole çevirirken, “Penaltıda top auta çıkar veya direkten dönerse, kalecinin ihlali atışı kullanan oyuncuyu açık bir şekilde etkilemişse atış tekrarlanır” maddesi uyarınca tekrarın yanlış olduğu yorumu yapıldı.

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Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının 35. dakikasında Enner Valencia’nın kullandığı penaltı atışında top direkten dönerken, hakem Volkan Bayarslan, VAR’da görevli Alper Ulusoy’un uyarısı üzerine; kaleci Erdem’in çizgi ihlali yapmasını gerekçe göstererek atışı tekrarlattı. Yeniden topun başına geçen Valencia, skoru 1-1’e getiren golü attı. Ancak bu pozisyonda kalecinin yaptığı çizgi ihlalinin penaltıyı kullanan Valencia’yı etkilemediği gerekçesiyle atışın tekrarlanmasının ‘kural hatası’ olduğu iddia edildi.

KURAL NE DiYOR?

Kalecilerin penaltı atışlarında yaptığı ihlallerde; topun kaleye girmesi kaleci tarafından engellenirse, atış tekrarlanır. Eğer top auta çıkarsa veya direklerden dönerse, vuruş sadece kalecinin ihlali, atışı kullanan oyuncuyu açık bir şekilde etkilemişse tekrarlanır.

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Fenerbahçe - Kasımpaşa maçında kural hatası iddiası Enner Valencianın kullandığı penaltıda...

Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır

ŞiMDi NE OLACAK?

Kasımpaşa Kulübü, maçtan sonraki 72 saat içinde ‘kural hatası’ yapıldığı iddiasıyla TFF’ye başvurma hakkına sahip. Başvuru yapılırsa TFF Yönetim Kurulu, Merkez Hakem Kurulu’ndan görüş ister ve oradan gelecek rapora göre kararını verir.

MURAT FEVZi TANIRLI: YARDIMCI BAYRAĞI NEDEN KALDIRDI?

Yardımcı hakem, Enner Valencia topa 2. kez dokunduğu anda bayrağını kaldırdı. Bayrağı, Valencia’nın ihlaline mi yoksa vuruştan önce kalecinin çizgiyi ihlal edip öne çıkarak kuralda yazdığı şekilde Valencia’yı açıkça etkilediğini düşünerek mi kaldırdı? Eğer Valencia’nın topla 2. kez oynama ihlaline kaldırdıysa bu kez oklar VAR’a çevrilir. Kalecinin Valencia’yı etkileyip etkilemediği yoruma dayalı olduğundan VAR, hakemi çağırıp izletmeliydi. Hakem kendi yorumuna göre “penaltı tekrarı” veya “endirekt serbest vuruş” kararı verirdi. Eğer yardımcı hakem “kaleci, Valencia’yı etkiliyor, topla aynı köşeye gitti” diye bayrak çektiyse uygulama doğru.

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#Fenerbahçe#Kasımpaşa#Süper Lig

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