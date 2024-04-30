Fenerbahçe hem sahada hem parada hasar aldı

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Fenerbahçe hem iki önemli oyuncusunun kaybına hem de Avrupa’da değeri yüksek olan iki futbolcusunun ciddi sakatlıklar yaşamasına üzülüyor. Euro 2024’te Hollanda Milli Takımı formasıyla boy gösterecek olan Jayden Oosterwolde ve Türkiye Milli Takımı formasıyla sahne alacak İsmail Yüksek’in şanssız sakatlıkları hem saha içi oyun anlamında hem de olası maddi gelir anlamında sarı lacivertlilere hasar verdi.

TOPLAM DEĞERLERi 21 MiLYON EURO

Bu sezon 41 resmi maçta görev yapıp 2 gol atan 23 yaşındaki Oosterwolde 11 milyon Euro’luk piyasa değeri ile dikkat çekiyor. Yine sarı lacivertli formayı bu sezon 47 maçta giyen İsmail Yüksek de 1 gol, 6 asistle takımına katkı verirken 25 yaşındaki futbolcunun da piyasa değeri 10 milyon Euro seviyesinde.

MERT HAKAN YANDAŞ 11’E DOĞRU

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İkilinin EURO 2024’te değerlerini artırma şansı ise sakatlıklar nedeniyle sekteye uğradı. Bu sakatlıklar sonrası İsmail Kartal’ın elinde ön liberoda Krunic, Djiku seçenekleri bulunurken Türk oyuncu kuralı yüzünden Mert Hakan Yandaş da ilk 11’e çok yaklaştı.