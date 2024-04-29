Arda Güler'den Fenerbahçe ve Ali Koç itirafı: 1 sene daha kalabilirdim ama...

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LaLiga'daki Real Sociedad maçına ilk 11'de başlayan ve galibiyet golünü kaydeden Arda Güler; Fenerbahçe'den ayrılış süreci ve Başkan Ali Koç'la ilişkisi ve Real Madrid günlerine dair açıklamalar yaptı.

"NELER YAPABİLECEĞİNİ GÖSTERMEK İSTEDİM"

Real Madrid'de forma giyen milli yıldız, Kafa Sports'ta yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'de bir sene daha kalabilirdim ama ben Fenerbahçeli bir Türk gencinin Avrupa'da, özellikle de Real Madrid'de neler yapabileceğini göstermek istedim. İnşallah da göstermeye devam edeceğim" dedi.

"BABAMIN KOMİSYON İSTEMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olduğu dönemde babası hakkındaki iddialara yanıt veren Arda, "Babamın transferden komisyon istemiş olması mümkün değil. Belki de insanlar bu profesyonel süreçlerin nasıl yürüdüğünü bilmiyorlar, böyle bir şey mümkün değil. Yakınımızdaki herkes Fenerbahçe ne kadar kazanabilirse o kadar kazansın diye uğraş verdiğimizi biliyor. O yüzden bu mümkün değil" diye konuştu.

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"ALİ KOÇ'A KIRGINLIĞIM YOK"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un en zor zamanlarında yanında olduğunu belirten milli yıldız, "Ali Koç'a karşı bir kırgınlığım yok. İlk gol attığımda da ilk arayanlardan biri oldu. Sakatlandığım dönemde de sürekli konuşuyorduk. Başkan, annemin birkaç sene önce olduğu bir ameliyatta bize çok yardımcı oldu. O yüzden Ali Koç, bizim ailemiz için özel bir isimdir" açıklamasını yaptı.

"SEN FENERBAHÇELİSİN BEN GALATASARAYLIYIM" ŞAKALAŞMASI

Real Madrid'deki takım arkadaşlarıyla olan ilişkisi hakkında konuşan Arda, "Avusturya maçından sonra Alaba'yla birlikte döndük. O da Avusturya'daydı. Çok fazla Türk'ün olduğu bir semtte büyümüş hatta Galatasaraylıymış. Arada şakalaşıyor benimle 'Sen Fenerbahçelisin ben Galatasaraylıyım.' diye. Rüdiger de Almanya'da olduğundan dolayı biraz Türkçe biliyor. Ben geldiğimde soyunma odasında Türkçe küfürleri duydum, herkes Türkçe küfürleri biliyor" dedi.