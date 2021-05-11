Fenerbahçe büyük fırsat tepti! Şampiyonluk maçına çıkma şansını kaybetti

Süper Lig'in 41. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, son hafta öncesi büyük bir fırsat teperken rakiplerinin aldığı sonuçların ardından hayal kırıklığı bir kat daha arttı.

Sar-lacivertli takım eğer Sivasspor maçından galibiyetle ayrılmış olsaydı, Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük'e yenilmesiyle 82 puanla liderlik koltuğuna oturacak ve son hafta Kayserispor karşısında şampiyonluk mücadelesine çıkacaktı.

Fakat Fenerbahçe, Sivasspor karşısında beklenmedik bir yenilgi alarak son hafta şampiyonluk maçına çıkma fırsatını kaybetmiş oldu.

EMRE BELÖZOĞLU: YAKIŞMADI

Sivasspor maçının ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu da yaşanan kayıptan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Belözoğlu açıklamasında, "Üzgünüz, oyuncularımız da üzgün. Bize yakışmadı. Sonuna kadar kovalayacağımızı söylediğimiz yarışta bu sonuç bize yakışmadı. Ben bu yarışın böyle olacağını biliyordum. Son maça taşıyabilseydim şampiyon olacağımıza %100 inanıyordum. Başarıya sahip çıkarken başarısızlığı da sırtlamaktan geri durmayacağız. Sorumluluk benim. Biz çok büyük bir camiayız. Yakışmadı. Ne diyebilirim ki" ifadelerini kullandı.

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