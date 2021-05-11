Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan şampiyonluk yarışı yorumu! 'Daha çok isteyebilirdik'

Süper Lig'de Sivasspor'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Emre Belözoğlu'nun maç sonu sözleri;

Son 8 haftada sonuna kadar bu işi kovalayacağını gösteren bir takım vardı. Bize yakışmadı. Şampiyonluk maçında hepimiz daha çok isteyebilirdik.

SORUMLULUK BENİM

Sorumluluk benim. Motivasyonu sağlaması gereken kişi de benim. 8 haftadır herkes elinden geleni yapmaya çalıştı. 3 günde 1 maç oynamaya çalışmak da bizi etkiledi. Oynadığımız oyunun gereksinimleri de bizi etkiledi.

ÇOK BÜYÜK BİR CAMİAYIZ, YAKIŞMADI

Üzgünüz, oyuncularımız da üzgün. Bize yakışmadı. Sonuna kadar kovalayacağımızı söylediğimiz yarışta bu sonuç bize yakışmadı. Ben bu yarışın böyle olacağını biliyordum. Son maça taşıyabilseydim şampiyon olacağımıza %100 inanıyordum. Başarıya sahip çıkarken başarısızlığı da sırtlamaktan geri durmayacağız. Sorumluluk benim. Biz çok büyük bir camiayız. Yakışmadı. Ne diyebilirim ki.