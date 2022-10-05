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Fenerbahçe-Beşiktaş maçında yaşananlar uzun süre unutulmayacak

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#Derbi#Beşiktaş#Fenerbahçe
Fenerbahçe-Beşiktaş maçında yaşananlar uzun süre unutulmayacak
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2022 07:00

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki Vodafone Park’taki randevuda birçok güzellik yaşandı. Hem yöneticiler hem de sahadakiler arasında dostluk tablosu vardı.

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Beşiktaş’la Fenerbahçe arasında oynanan dev maç geride kalsa da, maç günü stadyumda yaşanan güzel görüntüler kalpleri fethetti… Güzellikler maçtan önce başladı...

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, Beşiktaşlı yöneticiler Ali Bayrak, Barış Dillioğlu, Seyit Ateş ve Serhan Çetinsaya tarafından dışarıda karşılandı. Aynı anda stada gelen Maliye Bakan Nureddin Nebati’yi karşılayan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi de Ali Koç’u şeref tribünü kapısında karşıladı. İki başkan birlikte tribüne geçtiler.

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HER SENE GÜZEL MİSAFİR EDİYORLAR

Tribünde sanatçı Özgür Özgülgün, Ali Koç’a “Sayın başkanım evinize hoş geldiniz” diye seslenince Koç, “Beşiktaş bizim baba takımımız. Sağ olsun taraftarlar bizi her sene burada çok güzel misafir ediyorlar. Tüm Beşiktaşlılara çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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Maç başlamadan önce tribündeki Beşiktaşlı genç futbolseverler, Fenerbahçeli futbolcular Arda Güler ve Mert Hakan Yandaş’la bol bol fotoğraf çektirdiler.

Ali Koç, sıkı bir Beşiktaş taraftarı olan babası Rahmi Koç’un locasını ziyaret etti, Beşiktaşlı çocukların formalarını imzaladı. İki takım futbolcuları Beşiktaşlı miniklerin ellerinden tutarak sahaya çıktı.

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Fenerbahçe-Beşiktaş maçında yaşananlar uzun süre unutulmayacak

RAKiPLERiYLE KUCAKLAŞTILAR

Karşılaşma sırasında Jorge Jesus heyecana kapılarak Beşiktaş kulübesinin önüne kadar geldi, hatta meslektaşı Valerien Ismael’e yarım metre kadar yaklaştı ama ne tribünden ne de yedek kulübesinden tepki gelmedi. Attila Szalai ile ikili mücadelede Muleka’yı adeta kulübeye uçurunca Jesus hemen koşarak olay çıkmasına engel oldu. 90 dakikanın ardından Valerien Ismael ve Jorge Jesus sahaya girip hem kendi futbolcularıyla hem de rakip futbolcularla kucaklaştı.

RENCiDE EDiCi TEK PANKART YOKTU

Tribünlerde de rakibi rencide eden küfürlü pankart yoktu. Konuk ekibe yönelik çok fazla küfürlü tezahürat yapılmaması maçın en güzel ve uzun yıllar unutulmayacak kısmıydı.

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#Derbi#Beşiktaş#Fenerbahçe

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