Canlı: Inter - Barcelona maçı

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Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda gecenin maçında Inter, İspanyol devi Barcelona'yı konuk ediyor.

Maçta ikinci devre oynanıyor

Inter 1-0 Barcelona

Gol: 45+2' Hakan Çalhanoğlu

İLK 11'LER

Inter: Onana, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Darmian, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro, Correa

Barcelona: Ter Stegen, Roberto, Christensen, Garcia, Alonso, Busquets, Gavi, Pedri, Raphinha, Dembele, Lewandowski

Inter'in Şampiyonlar Ligi tarihinde en fazla mağlup olduğu rakibi Barcelona. İspanyol ekibinin bu turnuvada lacivert-siyahlılardan daha fazla mağlup ettiği tek takım ise Celtic. Deplasmanda oynadığı son dört Şampiyonlar Ligi maçının üçünü kaybeden Barcelona, daha önceki 25 karşılaşmada aldığı mağlubiyet sayısını geride bırakabilir. Barcelona'yı çalıştıran Xavi, bordo-mavililerin başındaki ilk iki dış saha maçından mağlup ayrılan ikinci teknik direktör konumunda.

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Evinde oynadığı son iki Şampiyonlar Ligi maçını kaybeden Inter, Kupa 1 tarihinde sadece bir kez üst üste üç iç saha mağlubiyeti aldı. Barcelona'yı çalıştıran Xavi, futbolculuk kariyerinde Inter'e Giuseepe Meazza'da konuk olduğu üç Şampiyonlar Ligi maçından da galip ayrılamadı. İspanyol teknik adamın oyunculuk döneminde galibiyet alamadan daha fazla ziyaret ettiği tek stadyum, Chelsea'nin iç saha maçlarını oynadığı Stamford Bridge.

Görev yaptığı son Şampiyonlar Ligi maçında akan oyunda dört şut pası veren Gavi, Opta'nın bu alanda detaylı analize başladığı 2003/04'ten bu yana bu sayıya ulaşan en genç Barcelona oyuncusu oldu. Barcelona ile oynadığı son üç Şampiyonlar Ligi maçında da gol atan Edin Dzeko, turnuva tarihinde İspanyol ekibine karşı dört karşılaşmalık seri yakalayan ikinci oyuncu olmak istiyor.

Forma giydiği son Şampiyonlar Ligi maçında Bayern Münih kalesine yedi şut çeken ancak gol atamayan Robert Lewandowski, bu turnuvada fileleri havalandıramadığı karşılaşmalar arasında sadece Celtic kalesine daha fazla şut gönderdi. Şampiyonlar Ligi'nin ilk iki haftasında top taşımalar sonrasında Ousmane Dembele'den daha fazla şut pası veren tek oyuncu Khvicha Kvaratskhelia.

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INTER BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Inter - Barcelona maçı saat 22:00'da başladı. Mücadele EXXEN dijital platformundan canlı olarak yayınlanıyor.