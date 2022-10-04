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Napoli, Ajax'ı paramparça etti! Tam yarım düzine gol

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#Şampiyonlar Ligi#Ajax#Napoli
Napoli, Ajaxı paramparça etti Tam yarım düzine gol
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2022 11:09

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında Napoli, deplasmanda Ajax'ı 6-1 mağlup etti. 

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Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda lider Napoli, konuk olduğu Ajax'ı 6-1'lik skorla mağlup etti. 

Napoli'nin galibiyet gollerini 18 ve 47. dakikalarda Raspodori, 33. dakikada Di Lorenzo, 45. dakikada Zielinski, 63. dakikada Kvaratshelia ve 81. dakikada Simeone attı.

Ajax'ın golü ise 9. dakikada Muhammed Kudüs'ten geldi. 

Ajax'a Avrupa kupalarında 6 gol atan ilk takım Napoli oldu.

Bu sonuçla puanını 9'a yükselten Napoli liderliğini sürdürdü. Ajax ise 3 puanda kalarak üçüncü sırada yer aldı.

Günün karşılaşmaları ve alınan skorlar şöyle:

Liverpool - Rangers: 2-0

Porto - Bayern Leverkusen: 2 - 0

Club Brugge - Atletico Madrid: 2- 0

Bayern Münih - Viktoria Plzen: 5 - 0

Marsilya - Sporting: 4 - 1

Eintracht Frankfurt - Tottenham: 0 - 0

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#Şampiyonlar Ligi#Ajax#Napoli

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