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Fenerbahçe - Beşiktaş kadın futbol maçında çok konuşulan pozisyon!

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#Fenerbahçe#Beşiktaş#Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı
Fenerbahçe - Beşiktaş kadın futbol maçında çok konuşulan pozisyon
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2023 08:33

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi, Beşiktaş JK United Payment'i mağlup ederken, 5 gollü maçın ardından çok konuşulan pozisyona dair resmi siteden paylaşım geldi.

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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi ile Beşiktaş JK United Payment kozlarını paylaştı.

Ülker Stadyumu'nda oynanan derbide Fenerbahçe sahadan 3-2'lik skorla galip ayrıldı. Fenerbahçe'nin galibiyet gollerini 42'de Yaşam, 45+2 ve 79. dakikalarda Yağmur kaydetti.

Beşiktaş'ın golleri ise 17'de Esra ve 90+5'de Halilaj'dan geldi. Bu sonuçla Fenerbahçe ligdeki galibiyet sayısını dokuza çıkardı ve 27 puana yükseldi. Beşiktaş ise 20 puanla 5. basamakta yer aldı.

Fenerbahçe - Beşiktaş kadın futbol maçında çok konuşulan pozisyon

FENERBAHÇE'DEN GÖRÜNTÜLÜ TEPKİ

Fenerbahçe, kadın futbol derbisinde Beşiktaş'ı mağlup ederken maçın ardından kulübün resmi paylaşımı dikkat çekti. Görüntüdeki pozisyonda sağ kanattaki oyuncu için ofsayt bayrağı kalktı.

Hakem kararlarına vurgu yapan sarı laciertli kulüp, "Haksız kararlar, olan & olmayan ofsaytlar, … daha niceleri! Fenerbahçe arması ve Şükrü Saracoğlu Stadı olunca zaman, mekan, kadın ve erkek takımları fark etmiyor." şeklinde bir paylaşımda bulundu.

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İKİNCİ GOLÜN ARDINDAN İTİRAZLAR

Öte yandan karşılaşmada Beşiktaş'ın bulduğu ikinci gol de sarı lacivertli cephede tepkiyle karşılandı. Sarı lacivertliler, kalecinin topu oyuna sokmaya çalıştığı esnada yapılan hamle ve atılan gol sonrası serbest vuruş beklentisi içerisine girdi. Ancak pozisyondan gol kararı çıktı.

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#Fenerbahçe#Beşiktaş#Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı

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