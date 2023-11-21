Atatürk ve Fenerbahçe aşığı Darek Amca! Türk gibi yaşıyor, kulübün başarısı için çalışıyor

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Her şey Polonyalı voleybol efsanesi Hubert Wagner’in 1991 yılında Halkbank Erkek Voleybol Takımı’nın başantrenörlüğüne getirilmesiyle başladı. Wagner’in yönetimden ilk isteği pasör transferi olmuş. “Sistemimi kurabilmem için bana mutlaka Polonyalı bir pasör almalısınız” demesi üzerine başlayan araştırmaların sonunda, Almanya’nın Fortuna Bonn takımında oynayan Dariusz Stanicki’de karar kılınmış. O dönem 26 yaşında olan Stanicki, takımın başında Wagner’in olduğunu öğrenince kabul etmiş ve böylelikle kendisini ‘Darek Amca’ yapan macera başlamış.

HALKBANK’TAN TEKLİF GELİNCE ŞAŞIRDIM

Halkbank’tan teklif alınca şaşırdığını belirten Stanicki, “Daha önce Polonya Genç Milli Takımı ile Türkiye’ye gelmiş 15 gün kalmıştım. O sürede Türk insanını biraz tanıdım. Teklif gelince kendime süre verdim, ‘Bir yıl denerim, olmazsa geri dönerim’ dedim. O işte bir yıl, birkaç ay sonra 33 yıl olacak! Burada voleybol oynadım. Bir Türk kızıyla evlendim ve oğlum Bora dünyaya geldi. Şimdi buradaki herkes bana ‘Darek Amca’ diyor. Fenerbahçe’de sporcu olarak unutulmaz sezonlar geçirdim, sonra idareci oldum ve büyük başarıları bu formayla tattım. Bugün ‘İyi ki Türkiye’ye gelmişim’ diyorum ve kendimi yarı Türk hissediyorum” dedi.

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NİEMCZYK, ‘EVLENİLECEK KADIN’ DEYİNCE...

Halkbank’ta oynadığı dönemde Vakıfbank’ın başantrenörü olan vatandaşı Andrzej Niemczyk’i ziyarete giden Dariusz Stanicki, burada antrenman voleybolculardan Özlem Aksen’i görür görmez aşık olmuş. Daha sonra ‘Niemczyk’i ziyaret süsü’ adı altında sık sık Vakıfbank idmanlarına giden Stanicki, Özlem hanım için Niemczyk’ten “Tam evlenilecek kadın” görüşünü alınca hemen harekete geçmiş. Özlem Aksen’e önce çıkma teklif eden Stanicki, daha sonra bir kemancının romantik müziği eşliğinde diz çöküp evlenme teklif etmiş. Bugün evlilikleri 30. yılında, oğulları Bora da 22 yaşında.

EŞİ SAYESİNDE FENERBAHÇELİ OLDU

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Eşi Özlem hanımın sıkı bir Fenerbahçeli olması yüzünden çok kez sarı lacivertli takımın futbol maçlarına giden Dariusz Stanicki zamanla fanatik bir taraftara dönüşmüş. 2002’de Fenerbahçe’den teklif alınca büyük bir heyecan yaşamış. “Sporcu olarak maalesef bu formayla hiç şampiyonluk yaşayamadım ama menajer ve sportif direktör olarak hem erkeklerde hem kadınlarda yurt içi ve yurt dışında çok sayıda kupa kazandım. Fenerbahçe’nin futbol yanı sıra faaliyet gösterdiği tüm amatör branşlarda şampiyonluğa oynaması kulübün büyüklüğünün göstergesi” diye konuşuyor Stanicki.

OSMANLILAR VE ATATÜRK POLONYA’YA HEP DESTEK OLDU

Polonya ile Türkiye arasındaki tarihsel bağlara dikkat çeken Dariusz Stanicki, Atatürk’e hayran olduğunu belirtip şunları söyledi: “Polonya, 1700’lü yıllarda parçalandı ve haritadan silindi. O yılarda en büyük desteği Osmanlı İmparatorluğu’ndan görmüştük. Osmanlılar hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadı.

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1919’da 1. Dünya Savaşı’ndan sonra özgürleştik, aynı yıllarda Türkiye de kurtuluş mücadelesini başlattı. Hayat hikayemiz benziyor. Atatürk ilk diplomatik ilişkiyi Polonya ile kurdu, uçak fabrikasını Kayseri’ye Polonya ile birlikte kurdu.

Atatürk’ün savaştan çıkan bir ülkeyi sanayi, tarım ve politik olarak çok kısa bir sürede ileri bir seviyeye getirmesinden etkilendim. Bu çok büyük bir vizyon gerektirir. Bunun için dünya çapında bir liderdir Atatürk.”