Fenerbahçe Beko, Dzanan Musa'yı transfer ediyor!

Cedevita Zagreb altyapısında yetişen ve 2018 yılında Brooklyn Nets tarafından draft edilen 21 yaşındaki basketbolcu Dzanan Musa, Fenerbahçe Beko yolunda!

Musa'nın menajeri Misko Raznatovic, yaptığı açıklamada; "İki yıldır Brooklyn Nets’te boy gösteren 21 yaşındaki Bosna-Hersek Milli Takımı oyuncusu Dzanan Musa, Avrupa’ya dönüyor. Birkaç gün içinde Avrupa’ya uçacak oyuncunun yeni takımı çok yakında duyurulacak." ifadelerini kullandı.

Avrupa basınında, Dzanan Musa'nın yeni takımının Fenerbahçe Beko olacağı belirtildi.

Dzanan Musa, 2018/18 NBA sezonunda 9 maça çıkmış ve 2.1 sayı ortalamasıyla oynamıştı. Musa geçen sezon ise 40 maçta forma giyip 4.8 sayı ortalamasıyla mücadele etti.

2.06 boyundaki Dzanan Musa, kısa forvet ve şutör guard pozisyonlarında görev yapıyor.

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