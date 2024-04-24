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NBA'de Gecenin Sonuçları: Dallas Mavericks, Los Angeles Clippers serisini eşitledi

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#NBA Play-Offs#Amerikan Basketbol Ligi#Dallas Mavericks
NBAde Gecenin Sonuçları: Dallas Mavericks, Los Angeles Clippers serisini eşitledi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2024 09:43

NBA’de play-off ilk turunda heyecan 3 karşılaşma ile devam etti.

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Batı Konferansı’nda Dallas Mavericks, deplasmanda karşılaştığı Los Angeles Clippers’ı 96-93’lük skorla mağlup etti ve seriyi 1-1’e getirdi.

Dallas’ta Luka Doncic 32 sayı, 9 asist, Kyrie Irving 23 sayı, 6 ribaund ve P.J. Washington da 18 sayı, 6 ribaund ile mücadele ederek galibiyeti getirdi.

Clippers'ta ise James Harden 22 sayı, 8 asist ve Paul George 22 sayı, 4 asist ile katkı verdi.

NBA’de gecenin toplu sonuçları şöyle:

Doğu Konferansı
Milwaukee Bucks: 108 - Indiana Pacers: 125 (1-1)

Batı Konferansı
Minnesota Timberwolves: 105 - Phoenix Suns: 93 (2-0)
Los Angeles Clippers: 93 - Dallas Mavericks: 96 (1-1)

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#NBA Play-Offs#Amerikan Basketbol Ligi#Dallas Mavericks

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