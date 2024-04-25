Ergin Ataman'lı Panathinaikos seride durumu eşitledi! Maç sonrası gerginlik...

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THY Euroleague play-off çeyrek final ikinci maçında Panathinaikos ile Maccabi Tel Aviv karşılaştı. OAKA'da oynanan maçı 95-79 kazanan Ergin Ataman'ın öğrencileri seride durumu 1-1'e getirdi.
Pana'da 28 sayıyla yıldızlaşan Sloukas, kariyer sayı rekorunu kırdı. Yunan yıldızın önceki rekoru Fenerbahçe Beko formasıyla attığı 27 sayıydı.
GIANNAKOPOULOS 2 YIL SONRA OAKA'DA
Panathinaikos'un başkanı Dimitris Giannakopoulos, yaklaşık 2 yıl sonra OAKA'da maç izledi. Taraftarlar, olay başkana büyük sevgi gösterisinde bulundu.
Ergin Ataman da maçtan önce Giannakopoulos'un yanına gitti.
REAL MADRID SERİYİ 2-0'A TAŞIDI
Normal sezonu lider tamamlayan Real Madrid, Baskonia'yı ikinci maçta 101-90 mağlup edip seride durumu 2-0'a getirdi.
KORİDORDA GERGİNLİK
Maçın ardından soyunma odası koridorunda iki takım oyuncuları ve görevlileri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.
💥Panathinaikos - Maccabi maçının ardından soyunma odası koridorlarında gerginlik yaşandı.pic.twitter.com/JuIdEnVoTv— Spor Arena (@sporarena) April 25, 2024