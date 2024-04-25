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Ergin Ataman'lı Panathinaikos seride durumu eşitledi! Maç sonrası gerginlik...

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#THY Euroleague#Panathinaikos#Ergin Ataman
Ergin Atamanlı Panathinaikos seride durumu eşitledi Maç sonrası gerginlik...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2024 23:32

THY Euroleague play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Ergin Ataman'ın takımı Panathinaikos, Maccabi Tel Aviv'i 95-79 mağlup etti ve seriyi 1-1'e getirdi.

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THY Euroleague play-off çeyrek final ikinci maçında Panathinaikos ile Maccabi Tel Aviv karşılaştı. OAKA'da oynanan maçı 95-79 kazanan Ergin Ataman'ın öğrencileri seride durumu 1-1'e getirdi.

Pana'da 28 sayıyla yıldızlaşan Sloukas, kariyer sayı rekorunu kırdı. Yunan yıldızın önceki rekoru Fenerbahçe Beko formasıyla attığı 27 sayıydı.

GIANNAKOPOULOS 2 YIL SONRA OAKA'DA

Panathinaikos'un başkanı Dimitris Giannakopoulos, yaklaşık 2 yıl sonra OAKA'da maç izledi. Taraftarlar, olay başkana büyük sevgi gösterisinde bulundu.

Ergin Ataman da maçtan önce Giannakopoulos'un yanına gitti.

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REAL MADRID SERİYİ 2-0'A TAŞIDI

Normal sezonu lider tamamlayan Real Madrid, Baskonia'yı ikinci maçta 101-90 mağlup edip seride durumu 2-0'a getirdi.

KORİDORDA GERGİNLİK

Maçın ardından soyunma odası koridorunda iki takım oyuncuları ve görevlileri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

 

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#THY Euroleague#Panathinaikos#Ergin Ataman

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