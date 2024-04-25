Euroleague'den Ergin Ataman ve Panathinaikos'a disiplin soruşturması

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THY Euroleague playoff çeyrek final ilk maçında Maccabi Tel Aviv'e evinde 91-87 mağlup olan Panathinaikos'ta başantrenör Ergin Ataman maçın ardından çok sert ifadeler kullanmıştı.

Hakem yönetimini eleştiren Ataman; "İyi oynamadık, kaybettik ama bu maç temiz değildi.Basketbol açısından adil bir yönetim olduğunu düşünmüyorum. Biz bu seriyi kazanıp Final Four'a kalacağız. Kalamazsak görevi bırakırım." diye konuşmuştu.

Panathinaikos'tan yapılan açıklamada ise; "Dünyada olan trajik olayların (Rusya-Ukrayna, Filistin - İsrail) profesyonel basketbola etki ettiğine inanmak istemiyoruz ama maçtaki hatalar başka şey düşünmemizi engelliyor" ifadeleri kulanılmıştı.

EUROLEAGUE SORUŞTURMA BAŞLATTI

Avrupa basketbolunda gündem olan bu açıklamaların ardından Euroleague yönetimi, konuyla ilgili resmi açıklama yaparak Ergin Ataman ve Panathinaikos hakkında disiplin soruşturması başlatıldığını duyurdu.

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Euroleague'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Euroleague playoffları ilk maçında evinde Maccabi Tel Aviv‘e mağlup olan Panathinaikos‘ta başantrenör Ergin Ataman, hakem kararlarını eleştirmiş ve kulüpten yapılan açıklamada da çalınan düdüklerin İsrail ile Filistin arasında yaşanan durum ile ilgili olabileceği ve bu düdüklerin “bir teselli armağanı” olmasından korkulduğu iması yapılmıştı.

Euroleague, konuyla ilgili bir açıklama yaparken disiplin soruşturmaları başlatıldığını açıkladı:

Euroleague, Atina’da 23 Nisan 2024 günü oynanan THY Euroleague Playoff ilk maçının ardından yaşanan olaylar ve Panathinaikos başantrenörü Sayın Ergin Ataman ve kulüp tarafından yapılan açıklamaları hayal kırıklığı ile takip etmiştir.

Bu tip olaylar ve açıklamalar; 15 Nisan 2024 günü Euroleague, Euroleague Koçlar Kurulu, Euroleague Oyuncular Birliği ve Euroleague Basketbol Hakemleri Birliği tarafından yapılan açıklamaya tamamen tezat oluşturmakta ve gereksiz ve mesnetsiz çatışmalar doğurmaktadır.

Koç Ataman tarafından yapılan açıklamalar, bilinçli bir şekilde yanlış yönlendirme yapmakta olup asılsızdır. Bu açıklamalar, birkaç an seçilerek maça dair gerçeklikle bağdaşmayan bir analiz sunmakta; hakemlerin çalışmasını ve bütünlüğünü sorgulamaya çalışmakta ve hem hakemler hem de organizasyon üzerinde baskı oluşturmaktadır. Bu çabaların hiçbiri, hedeflerine ulaşamayacaktır.

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Ne yazık ki bu açıklamalar, Euroleague hakemlerine, koç Ataman’a, kulübüne ve ligdeki her kulüp ve koça her zaman açık olan, var olan resmi kanallar aracılığıyla iletilmemiştir.

Bu tip bir davranış, Euroleague nezdinde hoş görülmeyecektir. Hem bu açıklamalar için hem de Sayın Ataman’ın 24 Nisan 2024 Çarşamba günü basına zorunlu olarak açık olan antrenmanda basın mensuplarının görevlerini yapmasını engellemesi nedeniyle disiplin soruşturması başlatılmıştır.

Euroleague'ın Panathinaikos organizasyonuna, camiasına ve mirasına olan saygısı, sorgulanmaya açık değildir ve ligdeki tüm diğer kulüplere de eşit saygı ile yaklaşılmaktadır. Euroleague Playoffları’nın ilk maçının ardından yaşananlar, kulüpler arasındaki; hep birlikte yönettikleri organizasyona ve ligde öne çıkarılmak istenen değerlere tezat niteliği taşımaktadır.

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Euroleague, Koç Ataman’ı, Panathinaikos'u ve tüm diğer kulüp ve bireyleri gelecekteki maçlarda böylesi açıklama ve davranışlardan kaçınmaya; maçlarda pozitif bir atmosfer oluşturmak ve sahadaki inanılmaz çaba ve mücadeleyi kutlamak suretiyle Euroleague’in temsil ettiği değerleri öne çıkarmaya davet etmektedir.