Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Bazı kulüpler zikzak çiziyor

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF seçiminin 18 Temmuz’dan erkene alınması amacıyla düzenlenen imza kampanyası ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Büyükekşi için, “Kesinlikle aday olmayacağım demişti, şimdi ‘Mayısta bakacağız’ diyor. Böl, parçala ve yönet anlayışıyla kulüpler arasına nifak tohumu ekti” ifadelerini kullanan Koç, şunları söyledi:

KULÜPLER DiK DURMALI

“Kulüpler dik durursa bölemez ama bazı kulüpler zikzak çizdiği için başarılı oldu. Futbol sektörünün nasıl garip, kindar, yalan söyleyen bir insanın elinde olduğunu anlatacağım. 18 Temmuz ortada yokken imza toplama süreci başladı. Zaman kazanmak için 18 Temmuz tarihi verildi. Ben aday olmayacağım, Avrupa Şampiyonası’na gideyim bırakacağım dediği için bazı kulüpler inandı. Belki de Türkiye’de en güvenilmez kurum TFF, en güvenilmez sektör de futboldur.

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KRiZLERi YÖNETEMEDi

Bu sezon pek çok kriz, skandal oldu. Kendisi ‘Hakem dışında sıkıntımız yok’ diyor ama bu krizleri yönetemedi. Hakemlik müessesi yerlebir edildi. Kindar biri. Başta Galatasaray ve Trabzonspor imza vereceklerini söylüyor. Sonrasında Fenerbahçe ve Beşiktaş da katıldı. Büyükekşi, dayanamayacağını anlayıp Şanlıurfa’da zaman kazanmak için bir açıklama yaptı.

ASIL AZINLIK SiZSiNiZ!

Orada Dursun Özbek ile istişare yapıyorlar. ‘Derhal seçim’ diyen Özbek, ‘Ne olacak 15-20 günden’ noktasına geliyor. Biz imza sürecinin ne başındayız, ne lideriyiz. Biz bunlar yüzünden Süper Kupamızı çöpe attık. Türkiye Kupası’na da çıkmayacağız. Bizim imza vermememiz riyakarlık olur. Delegelerden aldığınız oy belli. Asıl azınlık sizsiniz!”

BÜYÜKEKŞi AÇIKLAMAYI YAZDIRDI, iBANOĞLU ‘TAMAM’ DEYiP iMZA ATTI

“Fenerbahçe-Karagümrük maçında Karagümrük aleyhine net bir hakem hatası oldu. Malum camia da biliyorsunuz bu işleri çok iyi kullanıyor, yaygara kopardı. 27 Kasım Pazar günü Mehmet Büyükekşi hışımla federasyona giriyor. Girişte ‘Beni camiamla karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar’ diyor şiddetle. Birçok insanın önünde bir açıklama yazdırıyor MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu’nun ağzından. MHK Başkanı’na ‘omurgasız’ derken bunu kastetmiştim, yazıyı yazdırıyor, ‘Tamam mı Ahmet’ diyor, imzasını attırıyor.”