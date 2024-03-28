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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 3 seçeneği gündeme getireceklerini söyledi! Sponsor firmalarla görüşen sarı lacivertliler, bankalarla masaya oturacak

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#Fenerbahçe#Süper Lig#Ali Koç
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 3 seçeneği gündeme getireceklerini söyledi Sponsor firmalarla görüşen sarı lacivertliler, bankalarla masaya oturacak
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2024 07:00

Sarı lacivertlilerin Başkanı Ali Koç, 2 Nisan’daki genel kurulda 3 seçeneği gündeme getireceklerini söyledi. Dün önce resmi siteden 2 Nisan’da genel kurul için üyelere “Bu günün bir ikincisi olmamalı, olmayacaktır” diyerek çağrı yapan Koç daha sonra ise gazetecilerle bir araya gelirken “Anormalliği normalleştirdiğimiz için bu noktaya kadar geldik. Önümüzde kötü, daha kötü ve en kötü olmak üzere üç seçenek var” diye konuştu.

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Fenerbahçe camiası 2 Nisan’da yapılacak olağanüstü genel kurula kilitlenirken başkan Ali Koç 3 öneriyi üyelere sunmaya hazırlandıklarını ifade etti. Koç dün önce ligden çekilme konusunun görüşüleceği tarihi kongrenin mutlaka 2 Nisan’da yapılması gerektiğini belirterek genel kurul üyelerine seslendi ve “Fenerbahçeliyim diyen herkesin omuzlarında taşıdığı sorumlulukla bu toplantıda yerini alacağından hiç şüphem yok. Bu günün bir ikincisi olmamalı, olmayacaktır” dedi.

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KREDİLER İÇİN BANKALARLA GÖRÜŞME

Sarı lacivertlilerin başkanı daha sonra gazetecilerle sohbet toplantısında bir araya gelirken 2 Nisan’da gerçekleştirilecek kongre ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ali Koç kulübün izleyeceği strateji ile ilgili olarak sponsor firmaların tamamıyla görüşüp onay aldıklarının altını çizerken krediler konusunda da bankalarla bir araya geleceklerini ifade etti. Fenerbahçe Başkanı, ligden çekilme dahil izlenecek aksiyonların görüşüleceği genel kurul için ise şunları söyledi:

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BİR ŞEY YOKMUŞ GİBİ DAVRANMAYACAĞIZ

“Anormalliği normalleştirdiğimiz için bu noktaya kadar geldik. 2 Nisan’da kongre üyelerimizle tüm ihtimalleri istişare edeceğiz. Önümüzde kötü, daha kötü ve en kötü olmak üzere üç seçenek var. Alt lige inmek, bir süre için futbol faaliyetlerine son vermek veya yurt dışında bir takım almak da ihtimal dahilinde.. Fakat bu kongrede netleşecek. Hangisini yapacağımızı şu anda kesin olarak söyleyemem. Fakat hiçbir şey olmamış gibi davranmayacağımızı garanti ediyorum.”

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BiZE CEZA VERiRLERSE VEBALiNi DE ÖDERLER

Koç ayrıca “Yüzlerce insan sahaya inmişken bizim futbolcularımıza ‘kavga etmeselerdi’ deniyor. Kadıköy’de saha ortasında sevindiler ama bizim futbolcularımıza ‘Trabzon’da saha ortasında sevinmeselerdi’ dediler. Bu olayı izleyen bir uzman, ‘Dua edin, maskeli adama karşı futbolcularınız sert bir karşılık verdi de sonradan sahaya girenlerin cesareti kırıldı’ dedi. Bize ceza veremezler. Verirlerse de vebalini öderler” dedi.

SENi KiM ŞAMPiYON YAPMAYACAK!

F.Bahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım, 2 Nisan’da yapılacak olağanüstü kongreye katılmayacak. “Toplantının amacı nedir, belli değil. Sonuç ne olacak, belirsiz” diyen Yıldırım, Ali Koç’un “Benim başkanlık dönemimde Fenerbahçe’yi şampiyon yapmazlar” sözleri için de şu ifadeleri kullandı: 

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“F.Bahçe Başkanı’nı kim şampiyon yapmak istemiyor? Adı ne? Adını koymadan mücadele olmaz. Biz, adını koyduk. FETÖ dedik. Düşman belli değilken ‘Bizi şampiyon yapmayacaklar’ dersek, o zaman herkes bize karşıymış gibi olur ki bu hata olur.”

MOSTUROĞLU DiVAN BAŞKANLIĞINA ADAY

Bu arada Aziz Yıldırım’ın başkanlığı döneminde asbaşkanlık yapan Şekip Mosturoğlu’nun nisan ayının sonunda gerçekleştirilecek F.Bahçe Divan Kurulu Başkanlığı seçiminde aday olma kararı aldığı öğrenildi.

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#Fenerbahçe#Süper Lig#Ali Koç

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