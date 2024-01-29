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Fenerbahçe, Avrupa'nın devlerini solladı! Böylesi görülmedi...

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#Fenerbahçe#Ankaragücü#Süper Lig
Fenerbahçe, Avrupanın devlerini solladı Böylesi görülmedi...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2024 01:16

Dün Ankaragücü ağlarını 2 kez havalandıran Fenerbahçe, Avrupa’nın 5 büyük liginde devleri geride bıraktı. Almanya’da Bayer Leverkusen resmi maçlarda 85, İngiltere’de Liverpool 84, M.City 81, İspanya’da Real Madrid 75, Fransa’da PSG 68, İtalya’da İnter 62 gol atarken F.Bahçe 101 golle zirveye çıktı.

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Ankaragücü karşılaşmasında 1-0 yenik durumdayken Cengiz Ünder’in dublesiyle kazanmayı başaran Fenerbahçe 2023-24 sezonunda Süper Lig ve Avrupa’nın 5 büyük liginde bu sayıya ulaşan ilk takım oldu.

36. RESMi MAÇTA 30. GALiBiYET

Almanya’da Bayer Leverkusen resmi maçlarda 85, İngiltere’de Liverpool 84, M.City 81, İspanya’da R.Madrid 75, Fransa’da PSG 68, İtalya’da da İnter 62 gol attı. · SARI lacivertliler kulüp tarihinde ilk defa 36. resmi maçında 30. galibiyetini bu sezon elde etti. Kanarya bu seride 3 kez kaybederken 3 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

Ayrıca 2023-24 sezonunda Süper Lig’de 61 gol atan Fenerbahçe lig tarihinde 23’üncü maçlar itibarıyla sadece 1988/89’da daha yüksek bir sayıya ulaştı (63).

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CENGiZ, KANARYA’NIN ‘YÜZ’AKI

Fenerbahçe'nin bu sezon 100 ve 101. gollerini ağlara gönderen Cengiz Ünder 2023- 24’te Süper Lig’de Aytaç Kara ile birlikte ceza sahası dışından en fazla gol atan oyuncu konumunda. Milli futbolcu 4 kezle, en üst lig kariyerinde ağları bu bölgeden en fazla havalandırdığı sezonu geçiriyor.

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#Fenerbahçe#Ankaragücü#Süper Lig

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