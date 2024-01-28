Cengiz Ãœnder, FenerbahÃ§e-AnkaragÃ¼cÃ¼ maÃ§Ä±na damga vurdu Ä°smail Kartal tercih etti, geri dÃ¶nÃ¼ÅŸ ve 100. gol..

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FenerbahÃ§e'nin AnkaragÃ¼cÃ¼'nÃ¼ 2-1 maÄŸlup ettiÄŸi SÃ¼per Lig'in 23. hafta maÃ§Ä±nda Ä°smail Kartal'Ä±n tercihi ve Cengiz Ãœnder'in performansÄ± dikkat Ã§ekti.

DJIKU GERÄ° DÃ–NDÃœ

FenerbahÃ§eâ€™de Alexander Djiku, 6 maÃ§ sonra ilk 11â€™de sahaya Ã§Ä±ktÄ±. Son olarak Galatasaray derbisinde yer alan 29 yaÅŸÄ±ndaki savunmacÄ±, sonrasÄ±nda Ã¼lkesinin milli takÄ±mÄ±nda gÃ¶rev almÄ±ÅŸtÄ±. GeÃ§tiÄŸimiz hafta oynanan BaÅŸakÅŸehir mÃ¼cadelesinin kadrosuna dahil edilen Djiku, forma giymemiÅŸti.

8 EKSÄ°K VARDI

SarÄ±-lacivertli ekipte Afrika Uluslar KupasÄ±â€™nda yer alan Bright Osayi-Samuel ile sakatlÄ±ÄŸÄ± devam eden Luan Peres ve Fredâ€™in yanÄ± sÄ±ra gribal enfeksiyonu bulunan Ä°rfan Can EÄŸribayat ve cezalÄ± olan Jayden Oosterwolde gÃ¶rev alamadÄ±. Bu oyuncularÄ±n yanÄ± sÄ±ra hazÄ±r olmayan Rodrigo Becao ile Miha Zajc ÅŸans bulamadÄ±. Ryan Kent ise teknik heyet tercihiyle kadroya dahil edilmedi.

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Ä°SMAÄ°L KARTAL'DAN CENGÄ°Z ÃœNDER TERCÄ°HÄ°

FenerbahÃ§e Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Ä°smail Kartal, BaÅŸakÅŸehir maÃ§Ä±nÄ±n 11ine gÃ¶re 2 deÄŸiÅŸiklik yaptÄ±. TecrÃ¼beli teknik adam, cezasÄ± bulunan Jayden Oosterwolde ve Ä°rfan Can Kahveciâ€™nin yerlerine Alexander Djiku ile Cengiz Ãœnderâ€™e gÃ¶rev verdi. TecrÃ¼beli teknik adam, kalede Dominik Livakovicâ€™e, savunmada Mert MÃ¼ldÃ¼r, Serdar Aziz, Alexander Djiku ve Ferdi KadÄ±oÄŸluâ€™na, orta alanda Ä°smail YÃ¼ksek-Rade Krunic ikilisine, kanatlarda Cengiz Ãœnder ile Dusan Tadicâ€™e forma verdi. Santrforda Edin Dzeko gÃ¶rev alÄ±rken, arkasÄ±nda Sebastian Szymanski gol aradÄ±.

CENGÄ°Z ÃœNDER SAHNE ALDI

FenerbahÃ§e, 13. dakikada geri dÃ¼ÅŸerken sahneye Cengiz Ãœnder Ã§Ä±ktÄ± ve 20 ile 32. dakikalarda bulduÄŸu gollerle takÄ±mÄ±nÄ± geri dÃ¶ndÃ¼rdÃ¼.

100. GOL DE GELDÄ°

Cengiz, FenerbahÃ§e'nin 2023/24'teki 100'Ã¼ncÃ¼ resmi maÃ§ golÃ¼nÃ¼ AnkaragÃ¼cÃ¼ aÄŸlarÄ±na gÃ¶nderen isim oldu. SarÄ±-lacivertliler, bu sezon SÃ¼per Lig ve Avrupa'nÄ±n beÅŸ bÃ¼yÃ¼k liginde bu sayÄ±ya ulaÅŸan ilk takÄ±m oldu.

Bayer Leverkusen 85 gol atarken Liverpool'un 84, Manchester City'nin 81 golÃ¼ var.

10 GOLE KATKI

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AyrÄ±ca FenerbahÃ§e'nin sezon baÅŸÄ±nda kadrosuna kattÄ±ÄŸÄ± Cengiz Ãœnder, ÅŸu ana kadar SÃ¼per Lig'deki 15 maÃ§ta 7 gol, 3 asistlik performans sergiledi.