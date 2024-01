Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: 'Daha farklı kazanabilirdik'

Haberin Devamı

Süper Lig'de Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte İsmail Kartal'ın açıklamaları;

Biz Ankaragücü'ne karşı iyi hazırlandık. Bugün 2-1 kazandık. Ancak, maç başından sonuna kadar üstün olan taraf bizdik. Çok daha farklı kazanabilirdik. Net pozisyonlar vardı. Rakibin bir penaltı pozisyonu vardı. Ceza sahamıza giremediler. Kornerleri de yok. Biz sadece golleri atamadık.

KOLAY DEĞİL

Bu bir puan maçı. Bu bir yarış. 3 puan için çıktı ve aldık. Son 25 günde 6 maç oynadık. Bu kolay değil. Buna rağmen yüksek mücadele ile oynadık. Yolumuza devam ediyoruz.

HER OYUNCU DEĞERLİ

11'i kurmadan önce tüm oyuncularla konuşuyoruz. Bazısı yorgun oluyor. Gribal enfeksiyon oluyor. Oynatacağımız oyuncularla konuşuyoruz. Kupa var, lig var. Önümüzdeki dönem daha yoğun olacak. Yük dağılımını yapmaya çalışıyoruz, yükü yaymaya çalışıyoruz. Her oyuncu değerli. Bu tip maçlarda biri oynuyor diğeri dinleniyor.

DZEKO SAVUNMAYA YARDIM EDİYOR

Oyun sistemi her an değişmez. Akan oyunda değişiklikler yapıyoruz. Oyuncular üzerinden değişiklikler olabilir. Dzeko, 2-3 haftadır durağan gözüküyor ama savunmaya yardım eden, bağlantılar yapan bir durumda. Michy de girdiğinde takım için mücadele ediyor. Şu an o bölgede bir problem olduğunu düşünmüyorum.

Avrupa'da en çok gol atan takım Fenerbahçe'ymiş. Daha sonra sırasıyla Liverpool ve Bayer Leverkusen geliyormuş. İçeride arkadaşlar bunu söyledi. Bunlar güzel şeyler. Önemli olan şampiyon olmamız. İnşallah bu güzel istatistikleri şampiyonluk ile taçlandırırız