Fenerbahçe 26 günde 4 kupayla şov yaptı!

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F.Bahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Misli.com Sultanlar Ligi final serisinin 3. maçında Eczacıbaşı Dynavit’i 3-2 yenerek 5 sezon sonra şampiyon olurken sarı lacivertliler 26 günlük periyotta tam 4 kupa zaferi yaşadı. Kanarya’nın bu süreçte ilk kupası Avrupa’dan geldi. Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, 16 Nisan’da oynanan EuroLague Women finalindeki Türk derbisinde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi’ni 99-60’lık skorla yenerek, tarihindeki ilk Avrupa şampiyonluğunu kulübe getirdi.

FENERBAHÇE, SÜPER LİG FİNALİNDE YİNE YENİŞEHİR BELEDİYESİ’Nİ YENDİ

Hız kesmeyen Potanın Kraliçeleri, Avrupa’daki zaferinden sadece 9 gün sonra ligde de mutlu sona ulaşmayı başardı.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan Sezonu final serisinde yine ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ile karşılaşan Fenerbahçe 25 Nisan’da oynanan 3. maçı da kazanarak ligdeki üst üste 5’inci, toplamda da 17. şampiyonluğunu elde etti.

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Fenerbahçe Göksel Çelik Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı da 30 Nisan’da finalde Deco Metalferro Amicacci Abruzzo takımını 60-48 yenip Euro Cup 2’yi şampiyon tamamladı.

SARI LACİVERTLİLERİN ÖNÜNDE ALACAĞI 7 KUPA DAHA BULUNUYOR

11 Mayıs’ta kadın voleybolunda güçlü rakibi Eczacıbaşı Dynavit mutlu son yaşayan Fenerbahçe’nin takım sporlarında önümüzdeki günler önünde 7 kupa kazanma hedefi daha var. Futbolda Türkiye Kupası’nda 10 yıllık özlemini dindirmek isteyen Kanarya, Süper Lig’de de geride gelip kupayı uzanmayı planlıyor. Erkek basketbolda Fenerbahçe Beko hem play-off’ta hem de Türkiye Kupası’nda mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.

Kadın basketbolda da Fenerbahçe, Türkiye Kupası’nı alırsa hat-trick yapabilir. Sarı lacivertliler ayrıca kadın futbolunda şampiyonluk kovalıyor. Basketbol Gençler Ligi kızlar kategorilerinde de F.Bahçe 21 Mayıs’ta finalde BOTAŞ karşılaşacak.