Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriVoleybol Haberleri

Fenerbahçe 26 günde 4 kupayla şov yaptı!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Basketbol#Futbol
Fenerbahçe 26 günde 4 kupayla şov yaptı
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2023 07:00

Sarı lacivertliler; kadın basketbol, tekerlekli sandalye basket ve kadın voleybolunda art arda şampiyonluklar yaşadı.

Haberin Devamı

F.Bahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Misli.com Sultanlar Ligi final serisinin 3. maçında Eczacıbaşı Dynavit’i 3-2 yenerek 5 sezon sonra şampiyon olurken sarı lacivertliler 26 günlük periyotta tam 4 kupa zaferi yaşadı. Kanarya’nın bu süreçte ilk kupası Avrupa’dan geldi. Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, 16 Nisan’da oynanan EuroLague Women finalindeki Türk derbisinde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi’ni 99-60’lık skorla yenerek, tarihindeki ilk Avrupa şampiyonluğunu kulübe getirdi.

Gözden KaçmasınFenerbahçenin oyuncusu Mergim Berisha için 20 milyon Euroluk planFenerbahçe'nin oyuncusu Mergim Berisha için 20 milyon Euro'luk plan!Haberi görüntüle
Gözden KaçmasınFenerbahçeden iç transfer hamlesi Miha Zajc ve Miguel Crespo...Fenerbahçe'den iç transfer hamlesi! Miha Zajc ve Miguel Crespo...Haberi görüntüle

FENERBAHÇE, SÜPER LİG FİNALİNDE YİNE YENİŞEHİR BELEDİYESİ’Nİ YENDİ

Hız kesmeyen Potanın Kraliçeleri, Avrupa’daki zaferinden sadece 9 gün sonra ligde de mutlu sona ulaşmayı başardı.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan Sezonu final serisinde yine ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ile karşılaşan Fenerbahçe 25 Nisan’da oynanan 3. maçı da kazanarak ligdeki üst üste 5’inci, toplamda da 17. şampiyonluğunu elde etti.

Haberin Devamı

Fenerbahçe Göksel Çelik Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı da 30 Nisan’da finalde Deco Metalferro Amicacci Abruzzo takımını 60-48 yenip Euro Cup 2’yi şampiyon tamamladı.

Fenerbahçe 26 günde 4 kupayla şov yaptı

SARI LACİVERTLİLERİN ÖNÜNDE ALACAĞI 7 KUPA DAHA BULUNUYOR

11 Mayıs’ta kadın voleybolunda güçlü rakibi Eczacıbaşı Dynavit mutlu son yaşayan Fenerbahçe’nin takım sporlarında önümüzdeki günler önünde 7 kupa kazanma hedefi daha var. Futbolda Türkiye Kupası’nda 10 yıllık özlemini dindirmek isteyen Kanarya, Süper Lig’de de geride gelip kupayı uzanmayı planlıyor. Erkek basketbolda Fenerbahçe Beko hem play-off’ta hem de Türkiye Kupası’nda mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.

Kadın basketbolda da Fenerbahçe, Türkiye Kupası’nı alırsa hat-trick yapabilir. Sarı lacivertliler ayrıca kadın futbolunda şampiyonluk kovalıyor. Basketbol Gençler Ligi kızlar kategorilerinde de F.Bahçe 21 Mayıs’ta finalde BOTAŞ karşılaşacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Basketbol#Futbol

BAKMADAN GEÇME!

Tuvalette telefon kullananlar dikkat: Bakteri ve virüslerle yaşıyorsunuz Hangi hastalıklara yol açıyor

Tuvalette telefon kullananlar dikkat: Bakteri ve virüslerle yaşıyorsunuz! Hangi hastalıklara yol açıyor?

#Bakteri
Sevgi dolu bir aile babası olarak tanınıyordu, sırrı 55 yıl sonra ortaya çıktı... DNA testlerinin üzerinde sonuçla ilgili bir uyarı bulunmuyor

Sevgi dolu bir aile babası olarak tanınıyordu, sırrı 55 yıl sonra ortaya çıktı... 'DNA testlerinin üzerinde sonuçla ilgili bir uyarı bulunmuyor'

#ABD
BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim neden kilomla dalga geçiyor

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim neden kilomla dalga geçiyor?

#Kilo Problemi