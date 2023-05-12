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Fenerbahçe'nin oyuncusu Mergim Berisha için 20 milyon Euro'luk plan!

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#Transfer#Mergim Berisha#Fenerbahçe
Fenerbahçenin oyuncusu Mergim Berisha için 20 milyon Euroluk plan
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2023 18:47

Fenerbahçe'nin sezon başında Alman ekibi Augsburg'a kiraladığı Mergim Berisha için sürpriz bir ayrılık iddiası ortaya atılırken Alman golcü için beklenen bonservis ücreti dudak uçuklattı.

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Fenerbahçe'nin sezon başında Augsburg'a kiraladığı Mergim Berisha, Bundesliga'da gösterdiği performansla kendine hayran bıraktı.

Fenerbahçe'de beklenileni veremeyen ve forma şansı bulmakta zorlanan Mergim Berisha, Almanya'ya transferinin ardından adeta yeniden doğdu.

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ALMAN MİLLİ TAKIMI'NA SEÇİLDİ

25 yaşındaki futbolcu, Almanya Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası Ön Eleme Grupları'nda oynayacağı maçlar öncesi milli takıma davet edilirken Augsburg satın alma opsiyonunu kullanmak için harekete geçti.

Fenerbahçenin oyuncusu Mergim Berisha için 20 milyon Euroluk plan

Mergim Berisha'nın 4 milyon Euro'luk satın alma bedelini Fenerbahçe'ye ödemeye hazırlanan Augsburg, oyuncu için ise planını hazırladı.

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BONSERVİSİ ALINIP SATILACAK

Kicker'de yer alan haberde, Alman ekibinin yıldız golcünün opsiyonunu kullandıktan sonra oyuncuyu başka bir takıma satabileceği aktarıldı.

Mali sıkışıklık içinde olan Augsburg'a teklif gelmesi ve bu teklifin kulübün beklentilerini karşılaması durumunda Berisha'nın ayrılmasına engel olunmayacağı vurgulandı.

Fenerbahçenin oyuncusu Mergim Berisha için 20 milyon Euroluk plan

ÇILGIN RAKAM

Mergim Berisha'nın bonservisini Fenerbahçe'den 4 milyon Euro'ya satın almaya hazırlanan Augsburg'un oyuncuyu ise 20 milyon Euro'ya satmak istediği öğrenildi.

5 MİLYON EURO'YA ALINMIŞTI

2021 yazında 5 milyon Euro'ya Fenerbahçe'ye transfer olan Berisha, 32 maçta 8 gol, 3 asistlik performans sergilemişti.

Bu sezon Augsburg formasıyla 21 Bundesliga maçına çıkan Mergim Berisha, bu maçlarda takımı adına 9 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

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#Transfer#Mergim Berisha#Fenerbahçe

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