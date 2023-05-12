Fenerbahçe'nin oyuncusu Mergim Berisha için 20 milyon Euro'luk plan!

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin sezon başında Augsburg'a kiraladığı Mergim Berisha, Bundesliga'da gösterdiği performansla kendine hayran bıraktı.

Fenerbahçe'de beklenileni veremeyen ve forma şansı bulmakta zorlanan Mergim Berisha, Almanya'ya transferinin ardından adeta yeniden doğdu.

ALMAN MİLLİ TAKIMI'NA SEÇİLDİ

25 yaşındaki futbolcu, Almanya Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası Ön Eleme Grupları'nda oynayacağı maçlar öncesi milli takıma davet edilirken Augsburg satın alma opsiyonunu kullanmak için harekete geçti.

Mergim Berisha'nın 4 milyon Euro'luk satın alma bedelini Fenerbahçe'ye ödemeye hazırlanan Augsburg, oyuncu için ise planını hazırladı.

Haberin Devamı

BONSERVİSİ ALINIP SATILACAK

Kicker'de yer alan haberde, Alman ekibinin yıldız golcünün opsiyonunu kullandıktan sonra oyuncuyu başka bir takıma satabileceği aktarıldı.

Mali sıkışıklık içinde olan Augsburg'a teklif gelmesi ve bu teklifin kulübün beklentilerini karşılaması durumunda Berisha'nın ayrılmasına engel olunmayacağı vurgulandı.

ÇILGIN RAKAM

Mergim Berisha'nın bonservisini Fenerbahçe'den 4 milyon Euro'ya satın almaya hazırlanan Augsburg'un oyuncuyu ise 20 milyon Euro'ya satmak istediği öğrenildi.

5 MİLYON EURO'YA ALINMIŞTI

2021 yazında 5 milyon Euro'ya Fenerbahçe'ye transfer olan Berisha, 32 maçta 8 gol, 3 asistlik performans sergilemişti.

Bu sezon Augsburg formasıyla 21 Bundesliga maçına çıkan Mergim Berisha, bu maçlarda takımı adına 9 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.