Son dakika: UEFA'dan Şampiyonlar Ligi finali ve İstanbul açıklaması!

Haberin Devamı

İngiliz Daily Mail, 10 Haziran'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinin, seçim sebebiyle İstanbul'dan alınıp Portekiz'e verilebileceğini, UEFA'nın ülke federasyonuyla konuyla ilgili bir görüşme gerçekleştirdiğini iddia etmişti.

UEFA'dan konuyla ilgili net bir açıklama geldi.

Deutschen Presse-Agentur'a UEFA'dan yapılan açıklamada; "2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali, planlandığı gibi 10 Haziran 2023'te İstanbul'da oynanacak. UEFA'nın hiçbir siyasi kurum, hükümet veya ulusal futbol federasyonu ile aksi yönde bir görüşmesi yoktur. Bu konuda başka bir görüşümüz olmayacaktır" ifadeleri kullanıldı.

YARI FİNAL İLK MAÇLARI NEFES KESTİ

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final ilk maçlarının heyecanı bu hafta yaşandı. Salı günü 'erken final' olarak görülen Real Madrid - Manchester City eşleşmesinin ilk randevusu 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Haberin Devamı

Çarşamba akşamı da Milano derbisinde Inter, Milan'ı deplasmanda 2-0 yenerek final için avantaj yakaladı.

Yarı finallerin rövanş maçları 16 ve 17 Mayıs'ta oynanacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki final maçı ise 10 Haziran Cumartesi günü oynanacak.

İSTANBUL, ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNİ BEKLİYOR

Aysel Alp'in haberi

İstanbul’da turizm sektörü 10 Haziran’da Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finali için hazırlık yapıyor. Levni Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Karacabey rezervasyonların şimdiden yapıldığını belirtti. Karacabey, “Final maçı için İstanbul’a 50 bine yakın futbolseverin gelmesini bekliyoruz” diye konuştu.

İstanbul turizmi için en yüksek aylar olan nisan ve mayısı deprem nedeniyle vasat geçiren otelciler, 10 Haziran’da Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Finali’ne kilitlendi. Rezervasyonların şimdiden başladığını belirten İTO Otelcilik Komitesi eski Başkanı ve Levni Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Karacabey, final için 50 bine yakın futbolseverin ortalama iki gece konaklamalı olarak İstanbul’a gelmesini beklediklerini söyledi. Maçın İstanbul ve Türkiye turizmi için büyük fırsat olduğunu ifade eden Karacabey, “Şampiyonlar Ligi için seyahat edenler genellikle orta ve üst gelir grubundan Avrupalılar oluyor. Bu nedenle her futbolseverin ortalama 1000-1500 Euro’luk harcama yapacağını tahmin ediyoruz” dedi.

Haberin Devamı

MEMNUN GÖNDERMEK GEREK

Olimpiyat Stadyumu çevresi ve Tarihi Yarımada başta olmak üzere Silivri’ye kadar tüm otellerin dolmasını beklediklerini belirten Karacabey, yüzlerce ülkede canlı yayınlanacak, 1 milyarın üzerinde kişinin izleyeceği finalin İstanbul’un tanıtımı açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Karacabey bu tanıtım sayesinde finalden sonra dünyanın dört bir yanından İstanbul’a turist gelebileceğini de ifade etti.

Emniyet birimleri ve Büyükşehir Belediyesi’nin 10 Haziran için çok iyi hazırlanması gerektiğini kaydeden Karacabey, şöyle konuştu: “Gelen orta ve üst kesimi rahat ettirmek, hamutçulardan, dilencilerden, kötü niyetli kişilerden korumak ve onları ülkelerine memnun göndermek bu fırsatı iyi değerlendirmemiz için çok önemli. Çünkü bu gelenlerin sosyal medya paylaşımları, döndüklerinde yakın çevrelerine anlatımları, çok değerli; hizmet sektörü, turizm memnuniyetle sürdürülebilen bir sektör. Bir huzursuzluk, sorun yaşamadan evine dönerse bu deneyimin İstanbul turizmine katkısı artarak devam eder. Ayrıca 200 ülkede yüz milyonlarca insanın izleyeceği bu finalin reklam değeri çok daha yüksek. Spor gündemiyle anılmasının İstanbul turizmine katkısı 100 milyon Euro’larla ifade edilir düzeye gelir.”

Haberin Devamı

GECELİK FİYATLAR 300-400 EURO’YU BULUR

İstanbul’daki otellerin hazırlık yaptığı final haftasında konaklama fiyatlarının da artması bekleniyor. Karacabey, bu durumu şöyle özetledi:

“4 ve 5 yıldızlı otellerin gecelik konaklama fiyatı şu anda 150-200 Euro. Final haftasında bu fiyatların 300-400 Euro’dan az olmayacağını düşünüyoruz. 70-80 Euro’luk otellerin ise 150- 200 Euro civarında fiyat güncellemesi yapacaklarını tahmin ediyoruz. İstanbul otellerinin yatak kapasitesi 150 bin civarında. Bu nitelikli turist kitlesi alışveriş yapar, eğlenir, mutlu ayrılır. Biz hazirandan umutluyuz. Haziran moral olur, bu finalin etkisi diğer aylara da katlanarak yansır.”

Haberin Devamı