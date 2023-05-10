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Real Madrid - Manchester City maçında Haaland ailesinin zor anları! Oğlu tutuk kaldı, babası locadan atıldı... İşte tribünde yaşananlar...

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#Erling Haaland#Alf-Inge Haaland#Real Madrid
Real Madrid - Manchester City maçında Haaland ailesinin zor anları Oğlu tutuk kaldı, babası locadan atıldı... İşte tribünde yaşananlar...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2023 08:01

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında Real Madrid, sahasında ağırladığı Manchester City ile 1-1 berabere kaldı. Santiago Bernabeu'da oynanan dev maça Haaland ailesi damga vurdu. Erling Haaland unutmak isteyeceği bir müsabaka oynarken, babası Alf-Inge Haaland ise Real Madrid taraftarına yaptığı hareketler sebebiyle locadan çıkarıldı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında Real Madrid, Manchester City'i konuk etti. Santiago Bernabeu'da oynanan mücadelede Portekizli hakem Artur Dias düdük çaldı. Ev sahibi müsabakaya; Courtois, Carvajal, Rüdiger, Alaba, Camavinga, Valverde, Kroos, Modric, Rodrygo, Vinicius Junior ve Benzema 11'i ile başladı. İngiliz ekibi Teknik Direktör Pep Guardiola ise, Ederson, Walker, Ruben Dias, Akanji, Stones, Rodri, Bernardo Silva, De Bruyne, İlkay Gündoğan, Jack Grealish ve Erling Haaland'ı sahaya sürdü.

ÖNCE MADRID, SONRA CITY

Mücadeleye hızlı başlayan Manchester City, kaleci Courtois'i geçemedi. Rakibinin baskısını kıran Real Madrid, Benzema ve Vinicius Junior ile etkili hücumlar gerçekleştirdi. 36. dakikada Camavinga'nın sol kanattan getirdiği topla buluşan Vinicius Junior, ceza yayı önünden sert vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. İlk yarı da 1-0'lık sonuçla tamamlandı.

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Karşılıklı ataklarla başlayan ikinci yarıda İngiliz temsilcisi 67. dakikada eşitlik golünü buldu; İlkay Gündoğan'ın pasında Kevin De Bruyne'nin ceza yayı önünden yerden sert şutunda top filelere gitti. Maçın son bölümlerinde iki takım da net pozisyonlara girse de kaleciler izin vermedi, mücadele de 1-1 berabere sonuçlandı.

Real Madrid - Manchester City maçında Haaland ailesinin zor anları Oğlu tutuk kaldı, babası locadan atıldı... İşte tribünde yaşananlar...

RÖVANŞ MAÇI 17 MAYIS’TA OYNANACAK

Real Madrid’in sahasında Manchester City ile 1-1 berabere kaldığı maçın rövanşı 17 Mayıs Çarşamba günü İngiliz ekibinin ev sahipliğinde oynanacak.

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KEVIN DE BRUYNE TARİHE GEÇTİ

Dev maçın 67. dakikasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan İlkay Gündoğan, geriye doğru pasını aktardı. Hafif sağ çaprazında bulunan De Bruyne uzak mesafeden sağ ayağıyla gelişine vurdu, meşin yuvarlak kaleci Courtois'nın sağından ağlarla buluştu.

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Opta'nın verilerine göre Kevin De Bruyne, Şampiyonlar Ligi tarihinde Real Madrid’e deplasmanda iki farklı eleme maçında gol atan ilk oyuncu oldu.

Kevin De Bruyne, Real Madrid-Manchester City maçının en iyi oyuncusu seçildi.

Real Madrid - Manchester City maçında Haaland ailesinin zor anları Oğlu tutuk kaldı, babası locadan atıldı... İşte tribünde yaşananlar...

HAALAND'IN UNUTMAK İSTEYECEĞİ MAÇ

Manchester City forması giyen Erling Haaland, Real Madrid karşısında unutmak isteyeceği bir maç oynadı. Norveçli futbolcu, gol atamadığı müsabakada yalnızca 21 kez topla buluşabildi ve sadece 2 şut çekebildi.

Real Madrid - Manchester City maçında Haaland ailesinin zor anları Oğlu tutuk kaldı, babası locadan atıldı... İşte tribünde yaşananlar...

HAALAND'IN BABASI LOCAN ÇIKARILDI

Erling Haaland'ın babası Alf-Inge Haaland, oğlunun beklentilerin gerisinde performans sergilediği geceye sinirlerine hakim olamadı. Mücadeleyi locadan takip eden Baba Haaland, Real Madrid taraftarıyla yaşadığı gerilim sonrası locadan çıkarıldı.

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Sosyal medyada büyük ses getiren görüntülerde, Alf-Inge Haaland'ın Real Madrid taraftarlarına 'duymuyorum' anlamına gelen el hareketleri yaptığı görülüyor. Ev sahibi takımın seyircileri ise bu esnada gülmekle yetiniyor ve Alf-Inge Haaland locadan çıkarılırken İspanyolca güle güle anlamına gelen 'adios' tezahüratında bulunuyor.

İspanyol gazeteci Inaki Angulo'nin iddiasına göre; taraflar arasındaki gerilimi Alf-Inge Haaland başlattı. Baba Haaland'ın, maç oynanırken Real Madrid taraftarına laf attığı ve hatta yemek fırlattığı öne sürüldü.

Real Madrid - Manchester City maçında Haaland ailesinin zor anları Oğlu tutuk kaldı, babası locadan atıldı... İşte tribünde yaşananlar...

Real Madrid - Manchester City maçında Haaland ailesinin zor anları Oğlu tutuk kaldı, babası locadan atıldı... İşte tribünde yaşananlar...

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HAKEM TEPKİ ÇEKTİ

İspanya'da oynanan yarı final mücadelesine hakem kararları damga vurdu. Portekizli hakem Artur Dias, iki takımın da tepkisini çekti.

Karşılaşmanın ilk yarısında, Manchester City'nin Real Madrid'i abluka altına aldığı anlarda Camavinga ve Bernardo Silva arasında yaşanan pozisyon geceye damga vurdu.

Manchester City'nin Portekizli yıldızı Bernardo Silva, ikili mücadele sırasında Camavinga'nın bileğine pastı. Bu pozisyon, Artur Dias tarafından es geçildi. Yine ilk yarıda Jack Grealish ve Carlos Carvajal arasında yaşanan pozisyon, iki takım futbolcuları arasında sinirlerin gerilmesine neden oldu.

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Jack Grealish'i arkadan iterek düşüren Carvajal, Manchester City'li futbolcuların tepkisini çekerken faul ve kart beklentisi de oluştu. Ancak hakem Artur Dias, bu pozisyonda oyunu devam ettirerek aut kararı verdi.

Real Madrid - Manchester City maçında Haaland ailesinin zor anları Oğlu tutuk kaldı, babası locadan atıldı... İşte tribünde yaşananlar...

İLKAY'A SERT MÜDAHALE

Manchester City'nin Türk asıllı yıldızı İlkay Gündoğan ve Toni Kroos arasında yaşanan pozisyon da sahanın karışmasına neden oldu. Kroos'un yaptığı sert müdahaleye kart bekleyen Manchester City'li futbolcular, hakem Artur Dias'a uzunca bir süre itiraz etti.

Bu pozisyonların üzerine Pep Guardiola'nın da sinirden çılgına döndüğü ve maçın dördüncü hakemine itirazlarda bulunduğu görüldü.

 

 

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#Erling Haaland#Alf-Inge Haaland#Real Madrid

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