UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Milan - Inter maçına Hakan Çalhanoğlu damgası! Sahaya adımını atar atmaz yuhaladılar, performansıyla hepsini çıldırtıp pişman etti...

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UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Milan, sahasında Inter'i konuk etti. San Siro'da oynanan mücadelede ezeli rakibini 2-0 mağlup eden Inter, İstanbul'da oynanacak final için avantaj yakaladı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Inter, 8. dakikada milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun sol taraftan kullandığı kornerde Edin Dzeko'nun golüyle 1-0 öne geçti. 11. dakikada Dimarco'nun pasında topla buluşan Mkhitaryan, kaleci Maihnan ile karşı karşıya pozisyonda topu ağlara göndererek takımını 2-0 öne geçirdi.

Mücadelenin kalan dakikalarında iki takımın atakları da sonuçsuz kalınca başka gol sesi çıkmadı ve Simone Inzaghi'nin öğrencileri, kritik müsabakadan 2-0 galip ayrılarak tur için büyük avantaj elde etti.

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INTER FİŞİ ERKEN ÇEKTİ

Opta verilerine göre Inter, Nisan 1999'da Juventus-Manchester United (Juventus), Mayıs 2009'da Manchester United-Arsenal (Manchester United) ve Nisan 2022'de Real Madrid-Manchester City (Manchester City) maçlarının ardından Şampiyonlar Ligi yarı final karşılaşmasının ilk 11 dakikasında iki gol bulan dördüncü takım oldu.

18 YIL SONRA KARŞILAŞTILAR

İtalyan temsilcileri Inter ve Milan, Devler Ligi'nde en son 04-05 sezonunun çeyrek finalinde karşılaştı ve Milan evinde 2-0, deplasmanda 3-0 galip geldi. 18 yıl aradan sonra bu sene yarı final mücadelesinde eşleşen eki ekip arasında gülen taraf ise bu kez Inter oldu ve İstanbul biletini almaya çok yaklaştı.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NDAN ASİST VE DİREĞE TAKILAN FÜZE

Öte yandan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı mücadelede 1 asist katkısı sağlarken, mücadelenin 78. dakikasında yerini İtalyan futbolcu Roberto Gagliardini'ye bıraktı.

Milli yıldız, 16. dakikada yaklaşık 30 metreden inanılmaz bir vuruş yaptı. Direkten dönen topun ardından önce Edin Dzeko ardından Barella fırsatları değerlendiremedi.

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ÇIKARKEN YUHALANDI

Simone Inzaghi, maça yedek kulübesinde başlattığı yıldızı Marcelo Brozovic'i 62. dakikada Henrikh Mkhitaryan'ın yerine oyuna almıştı. Sonrasında 70. dakikada iki değişiklik daha yapan İtalyan teknik adam, bir sakatlık sorunu da yaşayan Hakan Çalhanoğlu'nu 78. dakikada oyundan çıkardı.

Roberto Gagliardini ile değişmek adına kenara gelen Çalhanoğlu, deplasman tribünündeki Inter taraftarlarının alkışlarına karşılık verirken eski takımı Milan'ın taraftarlarınca da yuhalanarak sahayı terk etti.

ISINMAYA ÇIKTIĞINDA TEPKİ

Oyundan çıkarken Milan taraftarlarınca yuhalanan Hakan Çalhanoğlu, San Siro'da maç öncesinde de protesto edilmişti. Başarılı oyuncu, ısınmak için sahaya çıktığında da yuhalanmak ve istenmedik tezahüratların hedefi olmuştu.

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PERFORMANSIYLA PİŞMAN ETTİ

San Siro'da sahaya adımını atar atmaz protestoların hedefi olan Hakan Çalhanoğlu, çirkin tavırlara en güzel cevabı performansıyla verdi. Milli futbolcu, galibiyette oynadığı büyük rolle eski takımı Milan'ın taraftarlarını adeta çıldırttı.

PIRLO, OKAN BURUK VE CENK ERGÜN, SAN SIRO'DA

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Şampiyonlar Ligi yarı finalindeki Milan-Inter derbisini San Siro'da takip etti. Milan'ın efsane isimleri arasında yer alan Pirlo, futbolculuk döneminde Milan ile 2002-2003 ve 2006-2007 sezonlarında Şampiyonlar Ligi'ni kazanan kadroda yer almıştı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Cenk Ergün de Milan-Inter derbisini San Siro'a takip etti.

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