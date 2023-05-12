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Fenerbahçe'den iç transfer hamlesi! Miha Zajc ve Miguel Crespo...

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#Transfer#Fenerbahçe#Miha Zajc
Fenerbahçeden iç transfer hamlesi Miha Zajc ve Miguel Crespo...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2023 19:04

Fenerbahçe’de sözleşme yenileme görüşmeleri devam ediyor. Sarı-lacivertli yönetim, Miha Zajc ve Miguel Crespo ile anlaşma zemini arıyor.

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Fenerbahçe’de iç transfer hareketliliği devam ediyor.

Miha Zajc ile görüşmelerini sürdüren sarı lacivertliler, Miguel Crespo ile de masaya oturmaya hazırlanıyor.

Sezon içinde Sloven oyuncuyla bir araya gelen yönetim, henüz 28 yaşındaki oyuncu ile anlaşma zemini bulamadı.

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TRT Spor'un haberine göre, teknik heyetin "takımda kalmalı" dediği Zajc, sarı lacivertlilerle bir kez daha masaya oturacak. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan başarılı orta sahanın, Fenerbahçe'ye yeşil ışık yaktığı öğrenildi.

Öte yandan sarı lacivertli yönetim, Miguel Crespo ile de devam etmek istiyor. 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Portekizli futbolcu ile henüz resmi bir görüşme gerçekleştirilmedi.

Diğer yandan sarı lacivertli yönetimin takımda kalmasını istediği Crespo için, gelen tekliflerin değerlendirilme ihtimali de bulunuyor.

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Önümüzdeki günlerde sözleşme yenileme görüşmelerinin hız kazanması beklenirken, Fenerbahçe yönetiminin sezon sonuna doğru somut adımlar atacağı ifade edildi.

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#Transfer#Fenerbahçe#Miha Zajc

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