Fenerbahçe 2-1 Gaziantep FK (Maç özeti)

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Trendyol Süper Lig ilk hafta maçında Fenerbahçe ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan ve Abdulkadir Bitigen'in düdük çaldığı maçı Fenerbahçe 2-1 kazandı.

Sarı-lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri 3 ve 18. dakikalarda Edin Dzeko atarken Gaziantep FK'nın tek sayısını 45+5'te Arda Kızıldağ kaydetti.

Gaziantep FK'da Alexandru Maxim 20 ve 23. dakikalarda sarı kart görerek kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe yeni sezona 3 puanla; Gaziantep FK ise puansız başladı.

OSAYI-SAMUEL VE BECAO SAKATLANDI

Fenerbahçe'nin sağ beki Osayi-Samuel, maçın 34. dakikasında sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Osayi-Samuel'in yerine Oosterwolde oyuna dahil oldu ve sol beke geçti. Ferdi Kadıoğlu ise sağ bekte maça devam etti.

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İkinci yarıda ise yeni transfer Becao, kasığında ağrı hissettiği için 68. dakikada kenara geldi, yerine Samet Akaydin oyuna girdi.

PENALTI KARARI VAR'DAN DÖNDÜ

Maçın hakemi Abdülkadir Bitigen, 45. dakikada Fenerbahçe lehine penaltı kararı çaldı. VAR'ın daveti üzerine elle oynama pozisyonunu izlemeye giden Bitigen, penaltı kararını iptal etti.

TADIC'İN PENALTISINI BATUHAN KURTARDI

Fenerbahçe ikinci yarıda bir kez daha penaltı kazandı. Topun başına geçen Tadic'in kullandığı penaltıda Batuhan Şen gole izin vermedi.

DZEKO 80'DE DİREĞE TAKILDI

Edin Dzeko, 80. dakikada hat-trick yapmanın kıyısından döndü. Tadic'in kullandığı serbest vuruşta topu göğsüyle kontrol eden Dzeko'nun dönerek vuruşunda top direkten döndü.

FENERBAHÇE 2-1 GAZİANTEP FK

GOL: 3' Dzeko, 18' Dzeko, 45+5' Arda

KIRMIZI KART: 23' Maxim

İlk yarı sonucu: 2-1

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Mert Hakan, Kent, Szymanski, Tadic, Dzeko.

Gaziantep FK: Batuhan, Mbakata, Arda, Djilobodji, Khacef, Furkan, Jevtovic, Maxim, Mustafa, Gradel, Markovic.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)



3. dakikada Tadic’in pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Dzeko’nun vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0

18. dakikada ceza sahası dışından Szymanski’nin ara pasında penaltı noktası üzerinde Dzeko topun sahibi oldu. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak filelerle buluştu. 2-0

23. dakikada Alexandru Maxim hakeme itirazdan sarı kart görerek ikinci sarıdan kırmızı kart ile oyundan atıldı.

45. dakikada Djilobodji’nin ceza sahası içinde topa elle müdahale etmesinin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Ardından VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu izleyerek penaltıyı iptal etti.

45+5. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından kale önüne doğru kullanılan serbest vuruşta arka direkte Arda Kızıldağ’ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Altay’ın müdahalesine rağmen ağlara gitti. 2-1

45+7. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Oosterwolde’ün yerden içeri çevirdiği topla Tadic kale önünde buluştu. Tadic’in düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı Khacef çizgi üzerinden çıkardı.

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Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



50. dakikada Gradel’in ceza sahası içinde topa elle müdahalesini hakem Abdulkadir Bitigen, VAR’da inceleyerek penaltı kararı verdi.

55. dakikada Tadic’in kullandığı penaltı atışında Batuhan Şen meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.

87. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Oosterwolde’ün dar açıdan kaleye sokularak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.