Fenerbahçe - Gaziantep FK maçına Edin Dzeko damgası! İlk lig maçında tarihe geçti

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Süper Lig'de geçen sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, yenilenmiş kadrosuyla ve yeni teknik direktörü İsmail Kartal önderliğinde ilk hafta maçında Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti ve lige galibiyetle başladı.

İSMAİL KARTAL'DAN 4 DEĞİŞİKLİK

Sarı-lacivertliler, son oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Maribor 11’inden 4 farklı futbolcuyla sahaya çıktı. Teknik Direktör İsmail Kartal, stoperde Luan Peres’in yerine Alexander Djiku’yu tercih ederken, orta sahada Miha Zajc’ın yerine Mert Hakan’ı, hücum hattında da İrfan Can Kahveci ile Joshua King’in yerine Ryan Kent ve Sebastian Szymanski’ye görev verdi.

Fenerbahçe, Gaziantep FK maçına şu 11 ile çıktı: Altay Bayındır, Bright Osayi-Samuel, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Edin Dzeko

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YENİ TRANSFERLER İLK KEZ LİG MAÇINDA SAHADA

Yeni sezon yapılanması kapsamında sarı-lacivertlilerin kadrosuna kattığı, Edin Dzeko, Ryan Kent, Dusan Tadic, Rodrigo Becao, Alexander Djiku ve Sebastian Szymanski ilk kez bir Süper Lig maçına çıktı. Mert Müldür, Bartuğ Elmaz ve Umut Nayir ise yedek bekledi.

FRED VE CENGİZ ÜNDER TARAFTARLA BULUŞTU

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Fred ve Cengiz Ünder, maç öncesi birlikte sahaya inerek taraftarı selamladı. İki futbolcunun ismi maç öncesi anons edilince tarafatrlar iki futbolcuya yoğun sevgi gösterisinde bulundu. Fred ve Cengiz Ünder, maçı yönetim locasından izledi.

GAZİANTEP FK, 6 AY SONRA İLK KEZ RESMİ MAÇA ÇIKTI

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler sonrası ligden çekilme kararı alan Gaziantep FK, 6 ay sonra ilk kez bir lig maçına çıktı. Türkiye Futbol Federasyonu, güney ekibinin bu sezon hakları sayılarak Süper Lig’de mücadele etmesini kararlaştırmıştı.

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Süper Lig’de son olarak 4 Şubat tarihinde Antalyaspor’a karşı sahada olan kırmızı-siyahlılar yeni sezonun ilk maçında Fenerbahçe’ye karşı mücadele etti.

Öte yandan Gaziantepli futbolcular, müsabakaya ‘Deprem sürecinde yanımızda olan herkese teşekkür ederiz’ yazılı pankartla çıktı.

Kadıköy'de Fenerbahçe taraftarları maç öncesinde Gaziantep FK futbolcularını tribüne çağırarak alkışladı.

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KADIKÖY KAPALI GİŞE

Süper Lig’in ilk maçına Fenerbahçeli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Sarı-lacivertliler tribünleri tıklım tıklım doldururken, tezahüratlarla takıma destek verdi.

EDIN DZEKO GOL İÇİN 3 DAKİKA BEKLEDİ

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Fenerbahçe'nin yeni transferin Edin Dzeko, ilk Süper Lig maçında gol için 3 dakika bekledi. Rakip yarı alanda yaptığı pres sonucu topu kazanan Dzeko, solundan bindiren Tadic'i gördü ve ceza alanına hareketlendi. Tadic, geriye doğru çıkardı, Dzeko sol ayağıyla gelişine vurdu ve topu ağlara gönderip takımını 1-0 öne geçirdi.

YİNE DZEKO! SZYMANSKI'DEN ŞIK ASİST

Fenerbahçe'nin yıldızı Edin Dzeko, 18. dakikada farkı ikiye çıkaran golü attı. Yeni transfer Szymanski'nin şık ara pasında topu iyi önüne alan Dzeko, sağ ayağıyla düzgün bir vuruş yaptı ve ilk maçında ikinci golünü kaydetti.

FENERBAHÇE TARİHİNE GEÇTİ

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Sezonun ilk hafta maçında Gaziantep FK ağlarını havalandıran Dzeko, Fenerbahçe adına Süper Lig'de gol atan en yaşlı yabancı futbolcu(37 yaş, 148 gün) olarak tarihe geçti.

AÇILIŞ MAÇLARINI SEVİYOR

Kulüp kariyerinde daha önce Bundesliga, Premier Lig ve Serie A'da goller atan Edin Dzeko, bu listeye Süper Lig'i de eklemiş oldu.

Bosna Hersekli futbolcu, son 13 sezonun 10'unda liglerin ilk hafta maçlarında takımına gol ya da asist ile katkı yaptı.

80'DE DİREĞE TAKILDI

Edin Dzeko, 80. dakikada hat-trick yapmanın kıyısından döndü. Tadic'in kullandığı serbest vuruşta topu göğsüyle kontrol eden Dzeko'nun dönerek vuruşunda top direkten döndü.