Son dakika: Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in maliyetini açıkladı

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Süper Lig ve diğer kulvarlarda iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in transferini duyurdu.

Sarı lacivertliler, Cengiz Ünder ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını ve Marsilya'ya 15 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceğini KAP'a bildirdi.

26 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'de 26 numaralı formayı giyecek.

F.BAHÇE'NİN EN PAHALI TRANSFERİ

Bonservisine 15 milyon Euro ödenen Cengiz Ünder, Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi oldu.

15M€ Cengiz Ünder

14M€ Dani Güiza

13M€ Emmanuel Emenike

10M€ Raul Meireles

10M€ Moussa Sow

İMZA TÖRENİNE BAKİ VE BRANCO KATILDI

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imza töreninde Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ve Sportif Direktör Mario Branco da yer aldı.

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"EDIN DZEKO İLE KONUŞTUM"

Transferi hakkında konuşan Cengiz Ünder, "Uzun uğraşlar sonucu burada olmak gerçekten benim için mutluluk verici, gurur verici bir şey. Sürekli menajerimle konuşmalarımızda kulüpteki yöneticilerimizle birlikte geçen bu süreçte herkesin bana karşı duruşu çok güzeldi. Şu an Fenerbahçe'deyim, çok mutluyum. Kendimi çok gururlu ve mutlu hissediyorum. Bir an önce takım arkadaşlarımla antrenmana, sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum.

Marsilya'dayken İrfan Can ile çok konuştum. Edin ile konuştum ki onunla konuştuğumuzda da 'Ne zaman geliyorsun?' tarzında olmuştu. Ben de biraz daha sabırlı olmamız gerektiğini söylemiştim. Ondan sonra tekrar konuşmuştuk. Bunun sonucunda artık buradayım. İrfan ile zaten sürekli, her gün konuşuyoruz. Milli takımdan arkadaşım, sevdiğim birisi ve şimdi onunla aynı takımdayım. Çok mutluyum." dedi.

"TARAFTARIN DESTEĞİNİ ÇOK FAZLASIYLA HİSSETTİM"

Fenerbahçe taraftarına ayrı bir parantez açan Ünder, "Buraya gelmeden önce taraftarın desteğini çok fazlasıyla hissettim. Bu beni gerçekten derinden etkiledi. Türkiye'ye ayak bastığım andan itibaren de hepsi yanımda oldu. Sağ olsunlar havalimanına geldiler, bu benim için çok önemli. Onlar için, bu formayı giyeceğim için çok mutluyum. Bir an önce onların karşısında formayı giymek istiyorum." diyerek sözlerini noktaladı.

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FENERBAHÇE'DEN KAP'A YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:

"Profesyonel futbolcu Cengiz Ünder'in transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

Olympique de Marseille kulübüne toplam transfer bedeli olan 15.000.000 Avro 4 sene içerisinde ödenecektir.

FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri kulübümüz tarafından ödenecektir.

Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız."

11 GOLE KATKI YAPTI

Cengiz geçen sezon Fransız ekibi Marsilya’da 46 maçta oynayıp, 5 gol, 6 asist üretmişti.